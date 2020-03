Uitlatingen minister leiden tot bizarre taferelen in Italië

De grote uitbraak van het coronavirus zorgde al voor de nodige problemen in de Serie A en afgelopen week werd besloten om de duels in de Italiaanse competitie zonder publiek af te werken. Zondagmiddag ontstond echter weer grote onduidelijkheid vlak voor aanvang van de wedstrijd tussen Parma en SPAL.

Damiano Tommasi, voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond, riep eerder al op om de duels te af te gelasten en kreeg zondag bijval van Minister van Sport Vincenzo Spadafore: “Ik sluit me aan bij Tommasi’s verzoek. Het is niet logisch om, op een moment dat we burgers vragen om enorme opofferingen te brengen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de gezondheid van spelers, scheidsrechters, coaches en fans op het spel te zetten.”

Deze uitlatingen van Spadafore leidden tot bizarre taferelen in het Stadio Ennio Tardini, waar Parma en SPAL eigenlijk om 12.30 uur aan hun onderlinge wedstrijd hadden moeten beginnen. De basisspelers van beide ploegen stonden in afwachting van het begin van het duel al in de tunnel, toen zij te horen kregen dat de aftrap voorlopig werd uitgesteld vanwege overleg op het ministerie. Een aantal reserves had eveneens al plaatsgenomen op de bank.

De twee ploegen zochten vervolgens de kleedkamer weer op en weten inmiddels waar zij aan toe zijn. Het duel zal ‘gewoon’ worden gespeeld en heeft met 13.45 uur een nieuwe aanvangstijd gekregen. Dit lijkt te betekenen dat de vier andere voor zondag geplande wedstrijden, waaronder AC Milan - Genoa en de kraker tussen Juventus en Internazionale, ook doorgang zullen vinden.