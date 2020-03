PSV-interesse leverde Berghuis topsalaris en ‘Depay-constructie’ op

Steven Berghuis is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van Feyenoord. De aanvoerder van de Rotterdammers liet eerder deze week weten een transfer na dit seizoen niet uit te sluiten wanneer het complete plaatje in zijn ogen klopt. Door een afspraak in zijn vorig jaar verlengde contract kan Feyenoord niet de hoofdprijs voor vragen voor de Oranje-international.

Martijn Krabbendam, Feyenoord-clubwatcher van Voetbal International, vindt het lastig om aan te geven wat de marktwaarde van Berghuis is. “Dat is onduidelijk. Berghuis heeft een clausule in zijn contract. Hij heeft afgelopen zomer verlengd. Hij kon naar PSV, maar omdat hij bleef heeft hij een geweldig salaris gekregen. Hij is nu de bestbetaalde speler van Feyenoord. Dat is niet erg, want hij presteert natuurlijk ook”, zo laat hij weten bij Veronica Inside.

Berghuis weigerde afgelopen zomer een transfer naar PSV en tekende een verbeterd contract in De Kuip. “Hij heeft de afspraak gemaakt dat als er komende zomer een club komt, Feyenoord gaat meewerken. Een beetje een PSV-constructie zoals destijds met Memphis en Wijnaldum, die nog een jaar bleven en vervolgens een toptransfer naar de Premier League maakten”, aldus Krabbendam.

“PSV was bereid twaalf tot vijftien miljoen euro te bieden”, vervolgt de journalist. Welke afkoopsom is opgenomen in de verbintenis van Berghuis? “Ik neem niet aan dat er in zo’n overeenkomst een bedrag van 35 miljoen staat. Vijftien miljoen misschien? Dat is speculeren, maar in ieder geval niet heel veel.” Het huidige contract van de captain bij Feyenoord loopt door tot aan de zomer van 2022.