Jong Ajax wordt afgedroogd door oude bekende bij FC Volendam

FC Volendam heeft vrijdagavond de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie overgenomen van Jong Ajax. De ploeg van trainer Wim Jonk rekende in een onderlinge confrontatie af met de beloften van de Amsterdammers, met name aangevoerd door uitblinker Francesco Antonucci, die tussen 2015 en 2017 onder contract stond van Ajax: 4-0. In de overige duels won Excelsior overtuigend van MVV Maastricht (3-0), terwijl Almere City afrekende met FC Den Bosch (1-2). FC Eindhoven kwam tegen TOP Oss knap terug van een achterstand (2-2) en Jong PSV verloor door een blunder van Shurandy Sambo van Telstar (0-1).

FC Volendam - Jong Ajax 4-0

In de openingsfase ging het nog gelijk op tussen FC Volendam en Jong Ajax, maar in de 34ste minuut pakte de thuisploeg de leiding. Francesco Antonucci besloot de bal vanaf de linkerkant van het veld voor het doel te krullen en zag het leer door niemand meer aangeraakt worden: 1-0. Slechts vier minuten later leverde Antonucci de assist voor de tweede Volendam-treffer. De middenvelder stuurde Ibrahim El Kadiri weg, waarna de linksbuiten na een solo knap afrondde: 2-0.

Ook na rust ging Volendam sterk door en al snel produceerde Antonucci zijn tweede doelpunt van de avond. De twintigjarige Belg drong de zestien van Jong Ajax binnen en legde de bal met een bekeken schot in de verre hoek: 3-0. In de slotfase werden ook de Amsterdammers onder aanvoering van invaller Sontje Hansen nog enkele keren dreigend, maar Volendam-doelman Nordin Bakker was telkens bij de les. Aan de andere kant wist de snelle invaller Jelle Duin wél te scoren, door alert te reageren op een voorzet van Nick Doodeman.

Telstar - Jong PSV 1-0

Telstar was al vroeg in de wedstrijd dichtbij de openingstreffer. Een voorzet van Reda Kharchouch belandde op het hoofd bij linksback Shayne Pattynama, die net over mikte. Met enige hulp van Jong PSV kwam Telstar in de 44ste minuut alsnog op voorsprong. PSV-doelman speelde Youri Roulaux speelde rechtsback Shurandy Sambo aan, waarna de rechtsback de bal in een poging terug te kaatsen recht in zijn eigen doel schoof: 1-0.

FC Den Bosch - Almere City FC 1-2

FC Den Bosch begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam in de vijfde minuut op voorsprong, toen Junior van der Velden uit een hoekschop raak kopte: 1-0. Almere City kwam vervolgens beter in het duel en raakte de lat via een snoeihard afstandsschot van linksback Delvechio Blackson. In de 23ste minuut maakten de Flevolanders gelijk: rechtsback Faris Hammouti haalde de achterlijn en vond in alle rust ploeggenoot Anass Ahannach, die rustig binnen tikte. Een kwartier na rust scoorde Almere opnieuw. Spits Thomas Verheydt bracht de bal in tweede instantie gevaarlijk voor het doel, waardoor James Efmorfidis op de doellijn eenvoudig kon binnenlopen: 1-2. In de slotfase was Den Bosch nog dichtbij de gelijkmaker, maar het schot van Abdulsamed Abdullahi ging in de blessuretijd net voorlangs.



FC Eindhoven - TOP Oss 2-2

De eerste echte kans van de wedstrijd tussen FC Eindhoven en TOP Oss was direct raak: Oss-verdediger Dean van der Sluys zette Olivier Rommens vrij voor keeper Ruud Swinkels, waarna de middenvelder met een lage schuiver scoorde: 0-1. Zijn broer Philippe Rommens zorgde na ruim een half uur vanaf de strafschopstip voor 0-2. Bij FC Eindhoven vond men dat Mawouna Amevor slechts een schouderduw uitdeelde aan Cas Peters, maar scheidsrechter Marc Nagetgaal was onverbiddelijk. In de absolute slotfase, de 85ste minuut, kwam Eindhoven terug in de wedstrijd, toen Samy Bourard de bal na een hoge voorzet voor zijn voeten vond: 2-1. De ploeg van trainer Ernie Brandts completeerde zijn comeback in de negentigste minuut, toen nota bene Amevor de 2-2 binnen tikte uit een voorzet van Karim Essikal.

Excelsior - MVV Maastricht 3-0

Met voormalig PSV-trainer Mark van Bommel op de tribune wist MVV, waar diens zoon Thomas op de bank bleef, weinig potten te breken. In de zeventiende minuut kwamen de Limburgers nog goed weg toen Excelsior-aanvaller Joel Zwarts oog in oog met doelman Gilles Deusings miste. In de 64ste minuut was het wél raak, toen Zwarts ploeggenoot Elias Mar Omarsson vrij voor de goalie zette: 1-0. Even later torende Rai Vloet bij een hoekschop boven alle MVV-verdedigers uit, waardoor de spits eenvoudig raak kon koppen: 2-0. Weer vier minuten later dacht ook Omarsson te scoren met het hoofd, maar de IJslander had een rebound (intikker) nodig om de 3-0 op het scorebord te zetten.

Helmond Sport - FC Dordrecht 1-1

FC Dordrecht had in de eerste helft het beste van het spel, met enkele goede kansen tot gevolg.

Danzel Gravenberch mikte al glijdend op Helmond-doelman Stijn van Gassel vanuit een voorzet vanaf de rechterflank, terwijl Achraf El Bouchataoui een enorme mogelijkheid onbenut liet door van dichtbij over te schieten. In de tweede helft haalde Dordt-middenvelder Jordy Wehrmann een bal met de hand van zijn eigen doellijn, waarna Helmond Sport in de persoon van Tibeau Swinnen een penalty mocht nemen: 1-0. Met tien man slaagde Dordrecht er in om terug te komen in de wedstrijd. Dat gebeurde via een penalty, die door Daniel Breedijk tegen de touwen werd gejaagd: 1-1.