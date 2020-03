Bizarre rode kaart maakt einde aan seizoen van Gelson Martins

Gelson Martins komt dit seizoen niet meer in actie namens AS Monaco. De Franse voetbalbond LFP maakt donderdagavond namelijk bekend dat de aanvaller een schorsing van zes maanden opgelegd heeft gekregen. De bond kwam tot dit besluit na een aanvaring tussen Martins en scheidsrechter Mikael Lesage.

De twee kregen het met elkaar aan de stok tijdens de wedstrijd tussen Monaco en Nîmes Olympique van 1 februari jongstleden. Martins reageerde toen woedend op de beslissing van Lesage om ploeggenoot Tiemoué Bakayoko weg te sturen met direct rood. De Portugees deelde een duw uit aan de arbiter, kreeg zelf ook rood en duwde Lesage daarna nog een keer.

De tuchtcommissie van de LFP heeft zich vervolgens over deze zaak gebogen en komt een maand later met een besluit. Martins is, met ingang van 6 februari, voor zes maanden geschorst en zal daarom dit seizoen niet meer in actie komen namens Monaco. De rechtsbuiten zat de afgelopen vijf wedstrijden al op de tribune.

Deze stevige schorsing betekent een flinke dreun voor Martins, die zijn deelname aan het EK van aankomende zomer mogelijk in gevaar ziet komen. Ook voor Monaco vormt de uitsluiting een tegenvaller: Martins, die afgelopen zomer voor dertig miljoen euro definitief werd overgenomen van Atlético Madrid, was tot zijn uitsluiting een vaste waarde. In 21 competitiewedstrijden dit seizoen maakte hij 4 doelpunten.