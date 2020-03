Chelsea kegelt dolend Liverpool in achtste finale uit FA Cup

Na de uitschakeling in de League Cup maakt Liverpool dit seizoen ook geen kans meer op de FA Cup. Het team van Jürgen Klopp werd zondag in de achtste finales geëlimineerd door Chelsea, dat voor eigen publiek met 2-0 won. Willian en Ross Barkley waren verantwoordelijk voor de goals. Het onmachtig ogende Liverpool leed alweer de derde nederlaag in vier officiële duels, na de verliespartijen tegen Atlético Madrid (1-0 in de Champions League) en Watford (3-0 in de Premier League).

De wedstrijd kwam al vrijwel direct tot ontbranding, maar werd in de dertiende minuut daadwerkelijk opengebroken met een doelpunt. Joe Gomez leverde vlak voor eigen doel een riskante pass aan Fabinho, die in paniek raakte en de bal inleverde bij Willian. Diens schot, van net buiten het strafschopgebied, leek recht op Adrián af te gaan. De keeper verkeek zich echter lelijk op de inzet: 1-0. Adrián was juist sterk aan de wedstrijd begonnen, met een redding op een afstandsschot va Ross Barkley en een verdienstelijke ingreep na een laag schot van Willian.

Collega Kepa Arrizabalaga onderscheidde zich aan de overzijde met een driedubbele ingreep binnen vijf seconden: tijdens een scrimmage keerde hij achtereenvolgens pogingen van Sadio Mané, Divock Origi en Takumi Minamino vanuit het strafschopgebied. Na ruim een halfuur verschafte Mané zich tussen enkele bewakers de ruimte voor een schot, maar opnieuw lag Kepa in de weg. Het tempo was moordend op Stamford Bridge. Na 45 minuten waren er liefst twintig doelpogingen gedaan, waarvan elf door Chelsea en negen door Liverpool. The Reds hadden met Neco Williams en Curtis Jones twee tieners in de ploeg, terwijl de achttienjarige Billy Gilmour een basisplek had bij Chelsea.

Gilmour, die voor de derde keer in zijn loopbaan vanaf de aftrap begon in een wedstrijd van the Blues, maakte een uitstekende indruk in de eerste helft. Hij speelde zowel met als zonder de bal aan de voeten brutaal en onbevangen; Gilmour maakte makkelijk meters en draaide handig bij tegenstanders weg. In het eerste kwartier na de pauze volgden de kansen elkaar niet zo snel op als voor rust. Mason Mount schudde het publiek na een uur echter wakker met een magnifieke vrije trap, die over de muur zeilde maar op de lat uiteenspatte. De 2-0 volgde twee minuten later door een indrukwekkende sprint van Ross Barkley.

De middenvelder pikte de bal op de eigen helft op na een kopduel tussen Virgil van Dijk en Olivier Giroud, zette een sprint in en hield Fabinho achter zich. De spelers van Liverpool leken erop te rekenen dat hij de bal zou afspelen, maar vanbuiten het strafschopgebied plaatste Barkley het leer hard in de linkerhoek. Kort daarna kon Pedro het duel op slot gooien, toen hij volledig ongehinderd op het doel van Adrián mocht afstormen, maar de keeper bleef hem de baas. Vervolgens zorgde Adrián er met een fraaie redding ook voor dat een poeier van Giroud tegen de lat belandde; zelf wist Liverpool nog maar weinig gevaar te stichten. Op de uitschakeling viel zodoende weinig af te dingen.