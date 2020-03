De Ligt: ‘Ik denk dat mijn rol bij Ajax daarin geromantiseerd werd’

Matthijs de Ligt maakte afgelopen zomer de veelbesproken overstap van Ajax naar Juventus en heeft zijn draai in italië inmiddels gevonden. In een uitgebreid interview met Ziggo Sport laat de Oranje-international weten dat hij het in zijn eerste drie maanden in Turijn lastig had. Hij had te maken met hoge verwachtingen, terwijl hij als twintigjarig talent terechtkwam in een ander land, bij een andere club met een andere speelstijl. Toen hij eerder dit seizoen op de bank terechtkwam raakte De Ligt niet in paniek, mede door de woorden van trainer Maurizio Sarri.

“Het was wennen”, vertelt De Ligt over zijn eerste maanden bij Juventus. “Er zijn toch veel mensen die naar je kijken en er wordt veel van je verwacht. En het zijn toch nieuwe dingen die je doet dan bij Ajax. Ik denk dat ik sinds begin november een goed niveau heb gehaald in iedere wedstrijd die ik heb gespeeld. Ik ben blij dat het zo gaat en dat ik het vertrouwen krijg van de club.” De Ligt speelde tot dusver 27 wedstrijden in alle competities en scoorde twee keer in de Serie A.

De Ligt had een geweldig seizoen achter de rug met Ajax en verliet Amsterdam als aanvoerder. Bij Juventus kreeg hij te maken met enorme concurrentie. “Bonucci en Chiellini zijn niet de minste spelers”, zegt de Ligt. “Het zijn spelers die negen jaar lang alles gewonnen hebben en weten waar het om draait. Het is dan ook niet gezegd dat je zomaar even een basisplaats verovert. Dat hebben ze ook tegen mij gezegd: je bent een geweldige speler, maar leer vooral ook van die gasten. We hebben je sowieso nodig dit seizoen, want je hebt diepte nodig in de selectie. Dus het is belangrijk dat ik als jonge speler erbij ben.”

Eerder dit seizoen raakte De Ligt zijn basisplaats kwijt aan Merih Demiral. Ondanks een mindere periode maakte de verdediger zich niet druk. “Op een gegeven moment zat ik een periode lang op de bank, maar toen heb ik ook met de trainer gesproken. Ik had toen die schouderblessure, waardoor ik ook last kreeg van mijn lies waardoor ik niet echt op de training vol kon geven”, legt hij uit. “De trainer heeft toen duidelijk gezegd: ‘Doe rustig aan, we hebben je later in het seizoen nodig. We hebben je topfit nodig, dus blijf gewoon rustig.’ Ik blijf dan wel rustig, maar de Nederlanders hebben dan gelijk zoiets van: hij speelt niet, wat gebeurt er nu? Dat is soms wel lastig.”

De Ligt werd bij Ajax onder meer geroemd vanwege zijn voetballende kwaliteiten. Bij Juventus houdt hij zich meer bezig met verdedigen, al ziet hij dat zelf anders. “Ik denk dat mijn rol bij Ajax daarin geromantiseerd werd. Frenkie, Daley en ik waren de mannen in de opbouw”, vergelijkt De Ligt zijn tijd bij Ajax met die bij Juventus. “Dan was ik nog degene die daarin het minste deed, want ik was meer van de balans, restverdediging en omschakeling. Dat doe ik nu ook", aldus de verdediger, die zich zo goed mogelijk probeert aan te passen. De Champions League is een heel andere competitie dan de Serie A. In de Serie A gaat het meer om tactiek, terwijl het in de Champions League meer om techniek en fysiek draait. Tegen Lyon zie je dat ik zeventig meter van ons doel kan doordekken en ballen kan afpakken. Dat is misschien meer mijn stijl. Daarom is het goed dat ik die andere stijl probeer te ontwikkelen.”