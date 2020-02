Driftbui van ‘kleuter’ Ten Hag was niet alleen ‘onvoorstelbaar dom’

De 2-1 overwinning van Ajax tegen Getafe donderdag was niet voldoende voor de volgende ronde in de Europa League. Waar de Amsterdammers vorig seizoen nog floreerden in de Champions League, is het avontuur in Europa dit jaar in februari reeds voorbij. 'De volkomen terechte uitschakeling tegen Getafe brengt Ajax niet meteen terug in de grijze Europese middenmoot. Maar onmiskenbaar eindigde er in Amsterdam een tijdperk', constateert Sjoerd Mossou.

De columnist van het Algemeen Dagblad stelt in de krant dat trainer Erik ten Hag zich als een kleuter uit de tent liet lokken door vakcollega José Bordalás. Mossou doelt op het moment in de beginfase van de wedstrijd waarbij de coaches tegenover elkaar stonden, 'driftig zwaaiend met een vingertje'. De journalist is niet echt gecharmeerd van het gedrag van de Ajax-trainer.

Ten Hag: 'Bijna onmogelijk om rustig te blijven tegen dit soort ploegen'

'De driftbui van Ten Hag was niet alleen onvoorstelbaar dom. Het moment toonde ook feilloos aan hoeveel druk er op deze wedstrijd stond voor Ajax en voor zijn coach. Onmiskenbaar streed de Amsterdamse ploeg tegen Getafe, tevergeefs, tegen het einde van een tijdperk', aldus Mossou, die niet wil aangeven dat Ajax de komende jaren niet meer zou kunnen presteren op internationaal niveau. De columnist wijst naar de korte periode tussen de Europa League-finale (2017) en de halve finale van de Champions Leauge (2019) waarin de Amsterdammers meededen.

'Maar tegelijk bleek dit seizoen ook hoe dun en fragiel het lijntje is. Van de ploeg die vorig jaar zo glorieus stuntte in de Champions League, is komende zomer bijna niets meer over. De transfermarkt ligt bezaait met obstakels bovendien: zelfs met een grote zak geld koop je als Eredivisie-club niet zo eenvoudig kant en klare kwaliteit', zo luidt de conclusie van de journalist.