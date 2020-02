Frank de Boer boekt succes in Champions League en bereikt kwartfinales

Frank de Boer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag succes geboekt met Atlanta United in de CONCACAF Champions League. Net als vorig jaar hebben the Five Stripes de kwartfinale van het toernooi bereikt. Motagua uit Honduras werd in het Fifth Third Bank Stadium met 3-0 opzij gezet, nadat de heenwedstrijd in een 1-1 gelijkspel was geëindigd.

Waar Atlanta United vorige week niet overtuigde in Honduras, bleek het team van De Boer in de return veel te sterk. Motagua moest zich beperken tot verdedigen en kon na veertig minuten spelen het openingsdoelpunt van Gonzalo Martínez niet voorkomen. Na een mooie combinatie met Josef Martinez schoof hij raak in de verre hoek. Na een uur spelen waren de rollen omgedraaid bij de 2-0. De maker van de 1-0 was deze keer de aangever bij de goal van Josef Martínez.

Met een comfortabele voorsprong was er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. Vlak voor tijd werd het zelfs nog 3-0 via Gonzalo Martínez. Motagua-doelman Jonathan Rougier beukte Josef Martínez naar de grond op de rand van het strafschopgebied. De scheidsrechter gaf voordeel aan Atlanta United, waarna Gonzalo Martínez de bal oppikte en de eindstand bepaalde.

Het is vooralsnog onbekend wie de tegenstander van Atlanta United wordt in de kwartfinales van de Champions League. De Boer komt te spelen tussen de winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Club América en Comunicaciones. De kwartfinales staan tussen 10 en 12 maart op het programma en de return in het Fifth Third Bank Stadium volgt tussen 17 en 19 maart.