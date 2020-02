Lof voor ‘klein broertje’ Onana: ‘Hij heeft dezelfde status als Samuel Eto'o’

Eyong Enoh stond tussen 2008 en 2014 onder contract bij Ajax. De 33-jarige middenvelder, die na zijn vertrek bij het Cypriotische Olympiakos Nikosia in januari zonder club zit, speelde daardoor in Amsterdam nooit samen met landgenoot André Onana, die in 2015 werd overgenomen van Barcelona. Desondanks heeft Enoh een speciale band met Onana, zo vertelt hij in gesprek met Ajax TV.

“Onana is mijn kleine broertje. Toen hij voor het eerst bij het nationale team kwam, was ik daar om hem te ontvangen. Toen hij bij Ajax kwam, was ik al weg. Maar we hebben contact gehouden. Dus ik heb hem advies gegeven en hem aangemoedigd”, geeft Enoh te kennen. “Zijn eerste seizoen was heel moeilijk. Hij kwam uit Spanje, maar het was heel koud. In de trainingen had hij niet veel vertrouwen, hij voelde zich alleen.”

“Ik was er natuurlijk niet, dus ik kon hem niet helpen. Maar we belden elkaar. Hij bleef mentaal heel sterk en hard werken. Ik ben zo trots hoe hij het nu doet. Dus hij is mijn kleine broertje, we hebben contact en praten veel. Dus toen ik naar Nederland kwam, moest ik Onana zien en zeggen: ‘Goed gedaan’”, gaat de 55-voudig international van Kameroen verder. “Ik was heel blij om hem weer te zien. Hij is een van de Kameroense spelers die bij Ajax heeft gespeeld. Ik was de eerste. Om nog een Kameroener het goed te zien doen, was mooi.”

Enoh stelt dat Onana een imposante status heeft in zijn geboorteland. “Ik heb in een eerder interview gezegd dat hij dezelfde status heeft als Samuel Eto'o. Hij speelt niet meer, maar heeft hetzelfde als Onana nu heeft. Onana hoort bij de top-tien keepers, in mijn ogen zelfs bij de top-drie, top-vier van de wereld. Dat is top”, besluit Enoh. Onana, die nog vastligt tot medio 2022, speelde tot dusver 174 wedstrijden in het shirt van Ajax.