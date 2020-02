George Clooney staat voor entree in voetbalwereld als clubeigenaar

Málaga valt mogelijk op korte termijn in handen van een groep Amerikanen uit de film- en televisiewereld, zo weet AS te melden. Acteur George Clooney zou deel uitmaken van het consortium dat de Zuid-Spaanse club moet verlossen van Sheikh Abdullah Al Thani. De Qatarese zakenman, die een halfjaar geleden werd afgezet als president, verlangt voorlopig echter een bedrag van honderd miljoen euro voor zijn aandelenpakket.

“De onderhandelingen zijn gaande. Er is een groep met belangrijke mensen uit de televisie- en filmwereld momenteel in Málaga. Ze willen van Málaga het Hollywood van Europa maken en zijn series voor Amazon aan het opnemen. Er bestaat in economisch opzicht een enorme potentie, daarover wordt op dit moment onderhandeld”, zegt Antonio Aguilera, president van de Asociación de Pequeños Accionistas (vereniging van kleinaandeelhouders), tegenover Canal Málaga. De forse vraagprijs van Al Thani vormt voorlopig echter nog wel een probleem.

Al Thani wenst een bedrag van honderd miljoen te ontvangen voor zijn aandelenpakket, dat hem in 2010 36 miljoen euro kostte. “Ze weten wat ze te bieden hebben en dat is een stuk meer dan de 36 miljoen die Al Thani ooit betaald heeft, dus er wordt onderhandeld. Ze hebben afgelopen vrijdag de Amerikanen gebeld met de boodschap dat ze wilden onderhandelen”, vertelt Aguilera. Voor Al Thani de aandelen kan verkopen aan de Amerikaanse investeringsgroep, zal hij eerst nog een bedrag van 5,4 miljoen op tafel moeten leggen.

‘Je liet ons geloven dat we uit zouden groeien tot een topclub’

Voetbalzone schreef in het voorjaar een 2018 een achtergrondverhaal over de gang van zaken onder het bewind van Sheikh Abdullah Al Thani. Lees artikel

Deze borgsom is gesteld op Al Thani en zijn kinderen, die betrokken zijn bij de vermeende overtredingen. Als dit bedrag niet binnen de vooraf bepaalde tijdsspanne wordt betaald, worden de aandelen in beslag genomen. Door een aanklacht van de Asociación de Pequeños Accionistas werd de Qatarese zakenman een halfjaar geleden afgezet als president van Málaga, op verdenking van illegale toe-eigening, zelfverrijking en slechte beleidsvoering. Jose Maria Munoz is tijdelijk de opvolger van Al Thani bij Málaga, dat door ernstige financiële problemen wanhopig op zoek is naar een nieuwe eigenaar.

Al Thani arriveerde met torenhoge ambities bij Málaga en onder diens bewind bereikte de Zuid-Spaanse club in 2013 de kwartfinale van de Champions League, maar daarna ging het snel bergafwaarts. In 2018 degradeerde Málaga uit LaLiga en door het mismanagement van Al Thani staat de club het water momenteel aan de lippen. Volgens Marca heeft men op korte termijn vijf tot zes miljoen euro nodig om een dreigend faillissement af te wenden. Mogelijk wacht voor Málaga hetzelfde lot als Reus, indien er niks verandert op korte termijn.

De Catalaanse club moest vorig seizoen gedwongen degraderen vanuit de Segunda División, werd voor drie jaar verbannen uit het profvoetbal en ontving een boete van 250.000 euro. Málaga moet overigens allereerst nog in sportief opzicht zien te ontsnappen aan degradatie. De club bezet momenteel de veertiende plaats in de Segunda División, met een voorsprong van vijf punten op de dichtstbijzijnde degradatieplaats van Lugo. Indien Málaga ontsnapt aan degradatie, kan er voor volgend seizoen tevens een transferverbod worden opgelegd.