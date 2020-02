Joop Gall: ‘Ze liepen met een flinke boog om me heen, een gekke ervaring’

Joop Gall mag terugkeren naar China. De trainer werkt bij een voetbalacademie in de Chinese stad Zhengzhou, maar bevond zich de afgelopen weken in Nederland. In China was er voor Gall weinig meer te doen: bij de academie heeft hij tieners onder zijn hoede en de Chinese regering besloot jongeren tussen de vijftien en twintig jaar in quarantaine te plaatsen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het was voor Gall een vreemde ervaring om terug te zijn in Nederland.

Toen hij terugkeerde in Nederland, had Gall last van een kleine hoestbui. Hij was aangestoken door zijn zoon, die griep had. Dorpsgenoten in het Groningse Muntendam waren echter meteen bezorgd. "Dan heb je meteen corona, hè", lacht Gall in gesprek met het Algemeen Dagblad. ",Ze liepen met een flinke boog om me heen, een heel gekke ervaring was dat. Als ik mensen op straat tegenkwam, hielden ze vijf meter afstand als we in gesprek waren. Of ze keken verschrikt op als ik kuchte. Ik heb me snel laten checken bij de dokter, zodat ik aan de mensen kon laten zien dat ze best dichterbij konden komen."

Gall, ex-trainer van onder meer Go Ahead Eagles en FC Emmen, vindt het 'een beetje een domme gedachte' om te denken dat hij meteen levensgevaarlijk is. Zelfs als hij besmet was, zo geeft hij aan, was het virus voor iemand van zijn leeftijd (56 jaar) en gezondheid niet bedreigend geweest. "In principe is het gewoon een soort griep. De kans dat ik besmet raak met het coronavirus is echt een op de honderd miljoen." Toch moet hij, wanneer hij terugkeert in China, twee weken in quarantaine. Ondertussen mogen zijn spelers vanaf 1 maart weer beginnen met trainen, maar Gall kan dus niet meteen aansluiten.

"Ja, dat viel wel even rauw op mijn dak", beaamt de trainer van de Onder-19 van de voetbalacademie. "Het is een goede maatregel, want in mijn stad hebben ze het allemaal goed onder controle. Er zijn daar nog nul doden gevallen. Logisch dat ze geen enkel risico nemen. Mijn baas heeft gevraagd of ik terug kan komen, zodat ik zo snel mogelijk die twee weken in quarantaine kan." Gall was blij dat hij de afgelopen weken in Nederland mocht doorbrengen, vertelt hij bovendien: in Zhengzhou mocht per vijf dagen slechts één gezinslid de deur uit. "Hier had ik wat quality time, kon ik me vrij bewegen. Of nou ja, haha... Op de eerste dagen na. Daarna deden de mensen weer normaal."