Ultee trok lering uit ‘doodschop’ Bulthuis op Utrecht-training: ‘Niet fluiten’

Sjors Ultee werkt dit seizoen samen met Kevin Hofland als trainer van Fortuna Sittard. De coach is pas 32 jaar en beschikt nog niet over de juiste papieren, waardoor hij vaak als stroman wordt neergezet in de media. “Wat ik alleen niet kan begrijpen, is dat mensen daadwerkelijk denken dat ik me voor zo'n rol zou lenen. Ik laat me echt niet misbruiken, hoor. Dus, nee, ik ben geen stroman”, zegt Ultee vrijdag in een interview met het Algemeen Dagblad.

Ultee werkte eerder in de jeugdopleiding van FC Utrecht en daar heeft hij naar eigen zeggen veel geleerd. “Ik herinner me Dave Bulthuis, die op de training een doodschop gaf. 'Niet fluiten', zei Jan Wouters, destijds de trainer. Later, toen Kristoffer Peterson in een duel met Anouar Kali zijn kaak brak, floot ik evenmin. En toen liep het uit de klauwen... De juiste balans daarin vinden; dat is de kunst. Ik wil geen controlfreak zijn, maar moet wel de grenzen bewaken”, legt Ultee uit.

De Fortuna-trainer raakte geïnspireerd door Liverpool-manager Jürgen Klopp, wiens filosofie hem aanspreekt. “Hij zegt: 'Je moet problemen oplossen voordat het problemen zijn.' Daar handel ik naar. Ik wil dat spelers zich prettig en veilig voelen”, aldus Ultee. “En dat betekent niet dat je elkaar de waarheid niet kunt zeggen. Integendeel. Juist als er onderlinge waardering is, kun je elkaar beter maken. Het is onzin om trainers met zo'n menselijke aanpak soft te noemen.”

In het interview wordt Ultee eraan herinnerd dat hij inspiratie haalt uit de Wehrmacht, het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Niet per se uit de Wehrmacht zelf natuurlijk, daarvoor is de geschiedenis te pijnlijk”, stelt Ultee. “Maar wel uit de opdrachtgerichte commandovoering die in het leger zo gebruikelijk is. In tactisch opzicht vormden de Duitsers het sterkste leger aller tijden. Die manier van coaching probeer ik bij Fortuna te vertalen naar een strijdwijze. Dat wil zeggen: er is ruimte voor creativiteit van het individu. Maar wel binnen de afgesproken kaders.”