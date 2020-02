Teun Koopmeiners: ‘Ik vond wel een aantal dingen discutabel’

AZ speelde in de Europa League in eigen huis met 1-1 gelijk tegen LASK. Vlak na de aftrap leek AZ reeds een strafschop te krijgen en aanvoerder Teun Koopmeiners stond al achter bal. De VAR greep echter in nadat het concludeerde dat de overtreding buiten het zestienmetergebied gemaakt was. In de slotfase kreeg AZ vanwege een handsbal alsnog zijn penalty en Koopmeiners reageerde na afloop voor de camera van Voetbalzone.

