PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi aangeklaagd voor corruptie

Nasser Al-Khelaifi, voorzitter van Paris Saint-Germain, is door de Zwitserse justitie aangeklaagd wegens corruptie, zo melden verschillende buitenlandse media. De topbestuurder van de Franse grootmacht, tevens eigenaar van mediabedrijf BeIN Media Group, zou naar verluidt hebben gesjoemeld in de strijd om de uitzendrechten van grote voetbaltoernooien.

Al-Khelaifi is overigens niet de enige die corruptie ten laste wordt gelegd. Ook Jérôme Valcke, voorzitter secretaris-generaal van de FIFA, heeft een aanklacht aan zijn broek hangen. Laatstgenoemde zou zich hebben verrijkt bij de toewijzing van televisierechten wat betreft de WK’s van 2018, 2022, 2026 en 2030. Tevens wordt de Confederations Cup in het onderzoek genoemd. Een gedeelte van de televisierechten kwam terecht bij het mediaconcern van Al-Khelaifi.

Valcke werd naar verluidt beloond voor zijn hulp bij de toewijzing van de televisierechten. De voormalig vertrouweling van voormalig FIFA-baas Sepp Blatter mocht op Sardinië voor langere tijd een villa gebruiken die op naam stond van Al-Khelaifi. De Zwitserse justitie heeft voorgerekend dat Valcke daar in een normale situatie een huursom van tussen de 900.000 en 1,8 miljoen euro voor zou moeten neerleggen.

Al-Khelaifi is een belangrijke spil in de Europese voetbalwereld. Namens de European Club Association behartigt hij de belangen van clubs bij de UEFA. Daarnaast is de Qatarees een warm pleitbezorger van hervorming van de Champions League, om zo de topclubs een nog betere positie te laten innemen. Later dit jaar zal er waarschijnlijkheid meer duidelijkheid komen over de aanklacht. Volgende maand start een zaak tegen enkele voormalige officials van de Duitse voetbalbond. Het gaat in dit geval om corruptie rondom de toewijzing van het WK 2006 aan Duitsland.