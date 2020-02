Nieuwe rol lijkt aanstaande voor Steven Bergwijn in voorhoede

Steven Bergwijn staat na twee optredens in de Premier League voor zijn vuurdoop in de Champions League in dienst van Tottenham Hotspur. De aanvaller heeft van José Mourinho een basisplaats gekregen voor de eerste ontmoeting met RB Leipzig in de achtste finales, die om 21.00 uur van start gaat. De voorhoede is vanwege de langdurige absentie van Heung-Min Son wel gewijzigd ten opzichte van het competitieduel met Aston Villa (2-3 zege) van zondag.

Tegen Aston Villa liep Son in de eerste minuut van de wedstrijd een blessure aan zijn arm op, na een botsing met Ezri Konsa. Hij speelde de wedstrijd uit en kwam zelfs tweemaal tot scoren, maar een scan na afloop wees uit dat zijn arm gebroken is. Mourinho rekent de rest van het seizoen niet meer op de smaakmaker, terwijl ook Harry Kane geblesseerd aan de kant staat. De achttienjarige Troy Parrott is daardoor de enige echte spits in de selectie van Tottenham Hotspur, maar hij heeft tegen RB Leipzig geen basisplaats.

Het is nog niet volledig zeker hoe de voorhoede van Tottenham Hotspur eruit komt te zien. Dele Alli, Bergwijn en Lucas Moura hebben allen een basisplek: een rol als nummer 10 voor Alli, achter het voorhoededuo Bergwijn en Lucas, lijkt het meest waarschijnlijk. Tot dusver speelde Bergwijn enkel op de flanken. Een opvallende keuze is verder de basisplek van Gedson Fernandes op het middenveld: de huurling van Benfica begint voor de tweede keer aan de aftrap van een officieel duel. Hij houdt Tanguy Ndombele op de bank. Achterin geeft Mourinho de voorkeur aan Davinson Sánchez boven Jan Vertonghen. Op de bank zit ook Erik Lamela, die hersteld is van een bovenbeenblessure.

Bij RB Leipzig worden de defensieve problemen steeds groter. Willi Orban en Ibrahima Konaté staan al enige tijd aan de kant met blessureleed en bovendien is Dayot Upamecano geschorst voor het duel in London. Zodoende biedt Julian Nagelsmann een basisplek aan Ethan Ampadu, een huurling van Chelsea die dit seizoen slechts drie Bundesliga-duels speelde. Ook voormalig PSV'er Angeliño, op de slotdag van de winterse transfermarkt gehuurd van Manchester City, heeft een basisplek in de achterhoede.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Winks, Gedson, Lo Celso; Dele, Bergwijn, Lucas

Opstelling RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg, Angeliño; Sabitzer, Laimer, Ampadu, Nkunku; Schick, Werner