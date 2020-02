Van der Gaag grapt ondanks nederlaag Jong Ajax: ‘Komt het huis niet meer in’

NAC Breda ontpopt zich dit seizoen als ware reuzendoder in de TOTO KNVB Beker. Na PSV werd afgelopen woensdag ook AZ uit het bekertoernooi geknikkerd. In de halve finale wacht een ontmoeting met het opgeleefde Feyenoord. Jordan van der Gaag blaakt van het zelfvertrouwen en acht een nieuwe stunt van NAC bij voorbaat zeker niet onmogelijk.

"Wij gaan volle bak voor promotie en in de beker halen we de finale. Dat weet ik zeker", vertelt Van der Gaag aan FOX Sports na de 2-4 zege op Jong Ajax van maandagavond. Het duel in Amsterdam had een bijzonder tintje, want bij de opponent is vader Mitchell van der Gaag de trainer. "We hebben er wel een paar grapjes over gemaakt, maar ik heb hem vandaag (maandag, red.) niet meer gesproken. Je moet de wedstrijd ingaan zoals altijd."

"Dat het m'n vader is maakt het niet leuk of minder leuk. Het is zoals altijd", benadrukt de middenvelder van NAC nog maar eens. "Als je scoort is dat wel altijd leuk. Straks praat ik gewoon normaal met hem en lach ik erom. Hij vindt het waarschijnlijk ook wel leuk." Van der Gaag tekende voor de 2-3 van NAC, dat knap terug wist te komen van een 2-0 achterstand. In blessuretijd maakte Mounir El Allouchi aan alle spanning een einde door de vierde treffer van de bezoekers aan te tekenen.

Van der Gaag senior reageert met een kwinkslag op het doelpunt van zijn zoon. "Ja, die komt een jaar het huis niet meer in", stelt de keuzeheer van Jong Ajax, die ook het zakgeld wil inhouden. "Dat heeft hij niet meer nodig hoop ik. Voor hem is het leuk. Je bent sportman. Hij wil winnen en ik wil winnen. Hij scoort eigenlijk nooit en uitgerekend hij maakt de 2-3." De coach baalt van de vele individuele fouten bij zijn spelers in de tweede helft. "Uiteindelijk was er niets af te dingen op de overwinning van NAC, zij maakten er een echte vechtwedstrijd van en konden de ruimtes benutten."