Chiellini verraste Sarri en bracht zichzelf in: ‘Ik kon geen nee zeggen’

Giorgio Chiellini maakte zondag zijn rentree bij Juventus nadat hij zes maanden aan de kant heeft gestaan met een knieblessure. De ervaren centrumverdediger werd voor het eerst sinds zijn blessure opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel met Brescia (2-0 winst). Een klein kwartier voor tijd kwam hij binnen de lijnen, al kwam dat als een grote verrassing voor trainer Maurizio Sarri.

Na 77 minuten spelen kwam Chiellini onder begeleiding van een staande ovatie binnen de lijnen als vervanger van Leonardo Bonucci. Sarri had weinig met de wissel te maken. “Om eerlijk te zijn heeft Chiellini zichzelf ingebracht”, zei de coach na afloop tegenover Italiaanse media. “Ik draaide me om en toen stond hij pal voor me. Hij had zijn shirt al aan en vroeg me: ‘Trainer hoe lang nog?’ Hij wilde de laatste tien minuten spelen, daar had hij het al sinds zaterdag over. Daar kon ik geen nee tegen zeggen.”

De 35-jarige Chiellini is blij dat hij weer terug is. “Het ergste deel is achter de rug, nu komt het moeilijke deel”, zei de routinier in gesprek met Sky Italia. “Ik had vandaag energie nodig en ik wil iedereen bedanken die me dat heeft gegeven. Ik moet nu weer door en hard werken, zodat ik mijn ploeggenoten kan helpen.” Vanaf de zijkant zag Chiellini dat zijn ploeggenoten het dit seizoen bij vlagen lastig hebben, maar de verdediger heeft er een andere kijk op.

“Ik zie een team dat bovenaan staat in de competitie, dat er goed voor staat in de Coppa Italia en zich bij de laatste zestien van de Champions League heeft gevoegd”, aldus Chiellini. Met zijn terugkeer heeft Matthijs de Ligt er weer een concurrent bij. De Oranje-international zat zondag negentig minuten op de bank. Sarri koos voor het centrale duo bestaande uit Daniele Rugani en Bonucci.