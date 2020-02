Engelse kranten zijn lyrisch: ‘Steven Bergwijn looks the real deal’

Ook in zijn tweede optreden voor Tottenham Hotspur liet Steven Bergwijn zondag een goede indruk achter. De aanvaller stond vrijwel de gehele wedstrijd op het veld tegen Aston Villa; diep in de blessuretijd werd Bergwijn naar de kant gehaald om wat tijdswinst te boeken. Tottenham won ternauwernood met 2-3 en dat was mede te danken aan een strafschop die de international van Oranje in de blessuretijd van de eerste helft had verdiend. De Engelse pers is goed te spreken over de van PSV overgekomen winteraankoop.

De pijlsnelle Bergwijn werd in het vijandelijke strafschopgebied onderuitgehaald door Björn Engels, waarna de bal op aanraden van de VAR op de stip werd gelegd door scheidsrechter Martin Atkinson. Heung-Min Son ontfermde zich over de strafschop. Zijn inzet werd aanvankelijk gekeerd, maar in de rebound zorgde de aanvaller alsnog voor de 1-1. Diep in de blessuretijd van de tweede helft bepaalde Son de eindstand op 2-3, toen hij de bal oppikte na mistasten van Engels en zijn sprint met goed gevolg afrondde. Volgens The Sun waren Bergwijn en Son gezamenlijk de beste spelers op het veld: ze krijgen allebei een acht. "Zijn eerste 35 minuten gingen geruisloos voorbij, maar aan het eind van de eerste helft kwam hij tot leven", schrijft de boulevardkrant over Bergwijn.

"Met zijn snelheid en zijn sprints richting de verdediging zorgde hij voor serieuze problemen bij Aston Villa. Afgaande op zijn prestaties tot dusver, kan Bergwijn een enorm indrukwekkende aankoop blijken te zijn", concludeert The Sun. Wie er minder genadig van afkomt in de populairste krant van Engeland, is Toby Alderweireld. De verdediger maakte vroeg in de wedstrijd een eigen doelpunt, na een 'verschrikkelijk staaltje verdedigingswerk'. Alderweireld taxeerde een voorzet van Anwar El Ghazi op verkeerde wijze werkte de bal achter Hugo Lloris. Hij herstelde zijn fout door zelf voor de gelijkmaker te zorgen, maar werd vervolgens 'geklopt bij het kopduel voor de gelijkmaker van Aston Villa': na een corner van Jack Grealish kwam Engels hoger dan Alderweireld, die onder de bal doorging en zijn opponent raak zag koppen.

Het komt Alderweireld op een vier te staan, een cijfer dat hij ook krijgt toebedeeld van de London Evening Standard. “Ongewoon driftig bij het eigen doelpunt en door Engels geklopt bij het tweede doelpunt van Aston Villa. Het was een van zijn zwakste optredens in lange tijd.” Son krijgt een zeven, net als Bergwijn. De aanvaller wordt enorm bewierookt in de Londense krant. Steven Bergwijn looks the real deal, zo kopt men. "Snel, zelfverzekerd, direct, handig, intelligent en hardwerkend. Hij is er pas net, maar Bergwijn lijkt zeker the real deal. Hij verdiende een levensbelangrijke strafschop en zorgde gedurende de hele wedstrijd voor problemen in de achterhoede van Aston Villa."

Voetbalwebsite Football.London beoordeelt het optreden van Bergwijn met een zeven.: "In de eerste helft was het voor Bergwijn moeilijk om aan de bal te komen, tot aan de laatste paar minuten. Eerst werd een krachtig schot geblokt, daarna stond hij met zijn sprint aan de basis van de verkregen strafschop. Aan het begin van de tweede helft begon hij opnieuw aan een sprint, die op het laatste moment werd afgestopt door een blok van Frédéric Guilbert. Daarna volgde nog een schot op de keeper en een inzet die van richting werd veranderd. Net als de andere spelers miste Bergwijn kansen, maar hij had wel een impact op een moeilijke wedstrijd.” Alleen Heung-Min Son, de maker van twee doelpunten, krijgt met een acht een hogere beoordeling. "Hij heeft nu gescoord in al zijn laatste vijf wedstrijden, maar het lijkt hem soms nog te ontbreken aan zelfvertrouwen en kwaliteit. Dat verdween echter allemaal als sneeuw voor de zon toen hij op doel afstormde na een fout van Björn Engels en de kans op de meest beheerste manier afrondde.”