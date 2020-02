Scheidsrechter slaat jeugdtrainer neer in Elst: ‘Dit zijn afschuwelijke beelden’

Bij een jeugdwedstrijd zaterdag in Elst tussen Spero Onder-17 en OVC’85 Onder-17 heeft de scheidsrechter de trainer van de bezoekende partij tegen de grond geslagen. Nadat de arbiter twee rode kaarten had uitgedeeld, kwam de trainer van de bezoekende club op de leidsman af. Het leidde tot een opstootje, waarbij de OVC-trainer de scheidsrechter in zijn kruis zou hebben gegrepen. Daarop deelde de arbiter een klap uit. De trainer hield er een stevige bloedneus aan over.

In onderstaande video is de schermutseling te zien, waarbij de scheidsrechter en rake klap uitdeelt aan de trainer van OVC’85. Laatstgenoemde wil daarop verhaal halen, waarna de jeugdspelers van Spero en enkele omstanders de arbiter in bescherming nemen. De wedstrijd is vervolgens gestaakt.

Jaap Paulsen, woordvoerder van de KNVB, reageert vol afgrijzen na het zien van de beelden. “Dit zijn afschuwelijke beelden. Dit hoort niet op een voetbalveld thuis”, zegt hij tegenover Omroep Gelderland. Paulsen noemt geweld op het veld onacceptabel. “We moeten het nader onderzoeken om te weten te komen wat er precies is gebeurd.”

Spero-voorzitter René Nobels zegt tegenover de regionale omroep dat hij het inciden ten zeerste betreurt. “Dit is aan de KNVB om af te handelen”, zo klinkt het. Volgens Nobels werd het duel geleid door een officiële KNVB-scheidsrechter en bovendien was een waarnemer van de KNVB aanwezig. “Verder moet ik zeggen dat ik trots ben op de jongens van mijn eigen club. Ze hebben meteen de scheidsrechter in bescherming genomen”, aldus Nobels.