Bergwijn krijgt na droomdebuut opnieuw vertrouwen van Mourinho

Steven Bergwijn heeft wederom een basisplaats bij Tottenham Hotspur. Na zijn succesvolle Premier League-debuut tegen Manchester City (2-0 winst) staat de aanvaller ook tegen Aston Villa bij de eerste elf namen van José Mourinho. Bergwijn vormt samen met Lucas Moura en Heung-Min Son de aanval van the Spurs. Bij Aston Villa staat Anwar El Ghazi in de basis.

Bergwijn maakte afgelopen transferperiode de overstap van PSV naar Tottenham. De aanvaller werd tegen City meteen getest en de Oranje-international was bij zijn debuut goud waard voor zijn ploeg. Bergwijn brak de ban namens Tottenham door op knappe wijze de 1-0 te maken. Uiteindelijk wist Tottenham met 2-0 te zegevieren over tien man van the Citizens.

Opstelling Aston Villa: Reina; Hause, Engels, Konsa; Targett, Luiz, Drinkwater, Guilbert; Grealish, Samatta, El Ghazi.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Dier, Winks; Alli, Bergwijn, Lucas Moura; Son.