Viervoudig international van Oranje is door blessure geen optie meer voor EK

De bijdrage van Terence Kongolo bij Fulham blijft beperkt tot twee optredens. De verdediger raakte zaterdag geblesseerd aan zijn voet in de wedstrijd tegen Blackburn Rovers (0-1 zege) en is tot het eind van het seizoen niet meer inzetbaar, zo maakt Fulham donderdagmiddag bekend. De viervoudig international van Oranje werd sinds vorige maand gehuurd van Huddersfield Town en de bedoeling was dat hij tot het eind van deze jaargang voor Fulham zou spelen.

Kongolo maakte op 16 januari de overstap van Huddersfield Town naar competitiegenoot Fulham. Hij debuteerde tien dagen later in de verloren uitwedstrijd tegen Manchester City (4-0) in de vierde ronde van de FA Cup. ongolo deed 82 minuten mee en maakte zaterdag zijn debuut in de Championship, met een invalbeurt in minuut 81. Kort daarna liep hij echter een blessure op. Volgens manager Scott Parker zit zijn seizoen erop, wat betekent dat bondscoach Ronald Koeman geen beroep kan doen op Kongolo tijdens het EK.

De mandekker speelde in mei 2018 zijn laatste interland, toen hij inviel in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Slowakije. Daarna werd hij nog enkele keren bij de voorselectie gehaald, zoals in september vorig jaar voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland (3-1 zege) en Wit-Rusland (1-2 zege). Kongolo overleefde de schifting niet, maar zat duidelijk nog wel in het achterhoofd van Koeman. De 25-jarige centrale verdediger annex linksback keert voor zijn herstel vermoedelijk terug in Huddersfield, waar zijn contract doorloopt tot medio 2022.

"We vinden het natuurlijk verschrikkelijk voor Terence", vertelt Parker op de clubsite. "Hij is er pas net en we hadden het idee dat hij echt wat kon toevoegen aan ons team. Ik heb al vaak aangegeven dat hij verdedigende kwaliteiten heeft die we nog niet hadden. Het is enorm jammer voor hem dat hij zich blesseert bij zijn eerste actie in zijn tweede wedstrijd voor ons. Hij is er de rest van het seizoen niet meer bij en we zullen hem missen. Het doet pijn." Fulham staat op een gedeelde tweede plaats in de Championship en moet de strijd om promotie naar de Premier League dus voortzetten zonder Kongolo.