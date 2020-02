‘AZ en PSV klopten afgelopen transferperiode aan bij sc Heerenveen’

AZ en PSV hadden afgelopen transferperiode aangeklopt bij sc Heerenveen. Het Friesch Dagblad weet te melden dat beide clubs bij de Friezen hebben geïnformeerd naar Ibrahim Dresevic. De 23-jarige verdediger van Heerenveen wil in gesprek met de krant niet veel kwijt over de interesse. Dresevic ligt nog tot medio 2022 vast bij Heerenveen.

De centrumverdediger geeft wel aan dat hij graag stappen maakt in zijn loopbaan. Volgens de krant is 'zijn hele bestaan' erop gericht om in de voetsporen van grootheden als Thiago Silva, stopper van Paris Saint-Germain te treden. "Ik voetbal niet om het voetballen. Ik speel met een doel", laat de tweevoudig international van Kosovo weten.

"Ik wil verder, ik wil hoger. Heerenveen mag niet mijn eindpunt zijn. Dat moet liggen in een van de grootste vier Europese competities: in Engeland, Spanje, Italië of Duitsland", aldus Dresevic, die vragen over de belangstelling van PSV en AZ niet wil beantwoorden. 'In weerwil van wat hij zojuist heeft verteld', aldus de krant, zegt Dresevic 'niet aan de toekomst te denken'.

Dresevic, die een jaar geleden overkwam van IF Elfsborg uit Zweden, beschrijft zichzelf als een voetballende centrale verdediger. "Ik houd van spelers als Thiago Silva van Paris Saint-Germain, verdedigers die alles voetballend proberen op te lossen. Als 'wegknallen' echt de enige optie is, dan is het niet anders. Maar liever niet."