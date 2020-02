Getafe-trainer ontzenuwt week voor Ajax-thuis hardnekkig Atlético-gerucht

Vanwege de tegenvallende resultaten van Atlético Madrid wordt er in de Spaanse media gespeculeerd over de toekomst van Diego Simeone in het Wanda Metropolitano. José Bordalás wordt hier en daar naar voren geschoven als mogelijke opvolger in Madrid, maar de trainer van Getafe, tegenstander van Ajax in de Europa League, wil niets weten van een voortijdig vertrek bij de nummer drie in LaLiga.

"Ik heb nog geen moment nagedacht over een eventuele overstap naar Atlético Madrid", laat Bordalás weten in gesprek met Onda Cera. "Bovendien is Cholo (bijnaam van Simeone, red.) nog gewoon de trainer daar. Ik sta mezelf niet toe om te ver in de toekomst te kijken en daarover te praten. Maar natuurlijk heb je altijd in je achterhoofd dat dingen snel kunnen veranderen. Dat is heel normaal."

De Getafe-coach heeft al wel aangegeven ooit eens buiten Spanje te willen werken. "Ik denk zeker dat dat een geweldige uitdaging zou zijn. Ik denk dat elke trainer er zo instaat." Getafe draait een geweldig seizoen en Bordalás is niet bang dat deze jaargang in mineur eindigt. "Het bezorgt mij geen angst, dat gevoel heb ik ook nog nooit gehad in mijn trainersloopbaan. Goede prestaties geven je alleen maar meer vertrouwen."

Getafe staat momenteel drie punten boven Atlético, dat slechts een van de laatste zes wedstrijden winnend wist af te sluiten. Daarnaast verloor de formatie van Simeone vorige maand in het bekertoernooi op beschamende wijze van derdeklasser Cultural y Leonesa. Bordalás is met zijn ploeg in voorbereiding op het tweeluik met Ajax. De Amsterdamse club gaat op 20 februari op bezoek in het Coliseum Alfono Pérez. Precies een week later, op 27 februari, is de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA.