Ten Cate gooit handdoek in de ring na zoveelste tegenslag bij Al-Ittihad

Henk ten Cate is niet langer trainer van Al-Ittihad, zo meldt de club uit Saudi-Arabië dinsdagochtend via de officiële kanalen. Volgens Voetbal International heeft de Nederlandse coach zijn ontslag aangeboden na een serie teleurstellende resultaten. Ten Cate werd pas drie maanden geleden aangesteld als hoofdtrainer van Al-Ittihad. De clubleiding ging overigens pas na een paar gesprekken akkoord met het tussentijdse vertrek van Ten Cate, want klachten over het vertoonde spel waren er niet.

Ten Cate kende nog wel een flitsende start, met drie opeenvolgende overwinningen. Al snel kwam de klad er echter in bij Al-Ittihad, dat sinds medio december nog maar één wedstrijd winnend wist af te sluiten. De formatie van de Amsterdamse coach ging maandag op pijnlijke wijze onderuit tegen degradatiekandidaat Dahamk (1-2). Een dag later is Ten Cate tot de conclusie gekomen dat voortzetting van de samenwerking niet wenselijk is. Het is nog niet bekend of assistent-trainers Denny Landzaat, Piet Hamberg, Arno van Zwam en Laurens Ebben ook vertrekken bij Al-Ittihad, waar Karim El Ahmadi en Wilfried Bony ook onder contract staan.

Het is nog onduidelijk of Ten Cate op korte termijn terugkeert in de trainerswereld. Na zijn vertrek bij Al Jazira ongeveer twee jaar geleden zei hij nog dat dat waarschijnlijk zijn laatste klus als trainer was geweest. Daarna volgde echter nog een dienstverband bij Al Wahda FC en dus een kortstondig avontuur bij Al-Ittihad. Ten Cate werkte in het verleden bij onder meer Ajax, Barcelona en Chelsea.