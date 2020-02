‘Tussenpaus op ramkoers bij NAC na weigeren samenwerking met Hyballa’

NAC Breda en Willem Weijs lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan. Laatstgenoemde nam enige tijd de honneurs waar bij de Parel van het Zuiden, na het ontslag van Ruud Brood als hoofdtrainer. Weijs wenste niet als assistent te werken onder Peter Hyballa, maar is inmiddels teruggekomen op die beslissing en wil gewoon verder als lid van de technische staf. Hij wil in ieder geval onder geen beding terug naar de functie van coach van Jong NAC.

Volgens BN DeStem zit Weijs thuis en weigert hij om op het trainingsveld van Jong NAC te verschijnen. De voormalige tussenpaus liet in januari al opmerken dat hij geen liefhebber is van de werkwijze van Hyballa. Desondanks volgt er een gesprek tussen Weijs en technisch manager Tom Van Den Abbeele en algemeen directeur Luuc Eisenga. Hyballa is hierbij ook aanwezig. Al snel wordt duidelijk dat Weijs zich niet wenst te conformeren aan de Duitse trainer, waardoor volgens bovengenoemde krant een vertrouwensbreuk is ontstaan.

Weijs wil liever niet ingaan op details omtrent de impasse die is ontstaan bij NAC. "Omdat er een situatie is ontstaan waar ik niks over kan zeggen", zo vertelt hij aan BN DeStem. Volgens de NAC-directie heeft Weijs zelf besloten om een stap terug te doen naar Jong NAC. "Die uitspraken zijn voor hun rekening, dat is de lezing die de club naar buiten brengt. Prima dat er hoor en wederhoor wordt toegepast, maar ik kan er niks over zeggen."

Volgens Weijs staat er in zijn contract dat hij assistent-trainer is. Dat geeft nu moeilijkheden, daar hij geen vertrouwen lijkt te hebben in een samenwerking met Hyballa. Weijs zou in januari al hebben aangegeven dat hij een voorkeur had voor de komst van Kees van Wonderen. De leiding van NAC sprak ook met de voormalige assistent-bondscoach van Oranje, maar zag geen heil in een dienstverband van de oud-speler in Breda. Korte tijd later werd Hyballa vastgelegd als nieuwe hoofdtrainer. De beleidsbepalers van NAC vinden ook niet dat Weijs zeggenschap heeft over de aanstelling van een oefenmeester voor het eerste elftal.

