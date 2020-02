Trainersontslag in de Keuken Kampioen Divisie: ‘Een vervelende keuze’

FC Dordrecht heeft besloten de samenwerking met Claudio Braga te beëindigen, zo meldt de laagvlieger uit de Keuken Kampioen Divisie zaterdagmiddag. "Deze moeilijke, maar rationele keuze was de uitkomst na intern beraad van de clubleiding zaterdagmorgen", zo laat de nummer negentien daags na de 1-2 nederlaag tegen Almere City FC weten.

“Claudio heeft keihard gewerkt en alles gegeven om tot resultaten te komen. We hebben zelf ook ingezien dat de selectie waar we het seizoen mee begonnen zijn, niet aan onze verwachtingen voldeed, maar met de vijf versterkingen van afgelopen maand dachten we toch het tij te kunnen doen keren", verklaart technisch manager Harry van den Ham op de clubsite.

"Ondanks de puntjes die we sindsdien bij elkaar hebben gesprokkeld, bood het spel ons inziens toch te weinig perspectief om de gewenste ommekeer te mogen verwachten. Op zo’n moment moet je als club een keuze maken, en dat blijft altijd een vervelende." FC Dordrecht verzamelde vijf punten uit evenveel wedstrijden in het nieuwe kalenderjaar.

Ook voor algemeen directeur Hans de Zeeuw was het een zware beslissing: “Het ligt zeker niet aan Claudio alleen dat de resultaten niet zijn waar we allemaal op hopen, we zijn daar als club zelf ook verantwoordelijk voor. Maar we moeten wel verder. Dit seizoen is nog lang en willen daar zeker nog iets van maken."

"We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat niets doen en op deze manier verder gaan dat waarschijnlijk niet zou gaan brengen.” De taken van Braga worden voorlopig overgenomen door Van den Ham. FC Dordrecht wacht volgende week een uitduel met TOP Oss.