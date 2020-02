Ten Hag ziet nog altijd groot probleem: ‘Het slaat helemaal nergens op’

Erik ten Hag kan zondag tegen FC Utrecht niet beschikken over tal van spelers door blessureleed. De trainer van Ajax baalt van de vele afwezigen en wijst, zoals wel vaker dit seizoen, naar het overvolle schema van de Amsterdammers. "We wisten dat dit ons te wachten stond", laat Ten Hag vrijdag weten op de persconferentie in aanloop naar het duel in Utrecht.

"De volle voetbalkalender is crazy, het slaat helemaal nergens op", aldus de coach, die aangeeft dat er geen tijd is om te herstellen, terwijl deze tijd zowel fysiek als mentaal nodig is. "Maar we zijn niet de enige die er last van hebben, kijk maar naar Barcelona. Utrecht heeft ook problemen. Januari en februari zijn blessuremaanden, dat heb ik in augustus al benoemd."

"De spelers die er nu niet bij zijn, zijn chagrijnig dat ze niet kunnen spelen. Ze staan te trappelen", aldus Ten Hag, die niet kan beschikken over Zakaria Labyad, David Neres, Quincy Promes, Hakim Ziyech en Joël Veltman. Ryan Babel en Daley Blind zijn wel weer van de partij. Laatstgenoemde speler zit weer voor het eerst bij de wedstrijdselectie na een ontstoken hartspier.

Ajax neemt het in De Galgenwaard op tegen het FC Utrecht van John van den Brom. Het duel met Ajax wordt in Utrecht vaak de wedstrijd van het jaar genoemd, maar de trainer ziet het 'gewoon' als 1 van de 34 competitieduels. "Iemand als Ricky Kruys (assistent, red.) is het vuurtje aardig aan het opstoken. Zijn boodschap? Dat Utrecht-Ajax de Wedstrijd van het Jaar is hier", aldus Van den Brom, die erkent dat de rivaliteit met de Amsterdamse club 'mooi' is.

"Ik houd van die gezonde rivaliteit. Het gaat mij alleen te ver om te zeggen: als we van Ajax winnen dan is het seizoen geslaagd. Onzin", zegt de coach, geciteerd door Voetbal International. Van den Brom weet dat Ajax kwetsbaar is. "Het gaat daar iets minder, dat vinden ze zelf ook volgens mij. Hoe je Ajax moet bestrijden? We hebben een mooi voorbeeld gehad in FC Groningen (2-1 nederlaag voor Ajax, red.). Als je met je hoofd én je hart speelt, dan heb je een kans", besluit de trainer van de Domstedelingen.