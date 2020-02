Peter Bosz dankt Stuttgart-doelman na grote blunder en staat in kwartfinale

Trainer Peter Bosz is woensdagavond met Bayer Leverkusen doorgedrongen tot de kwartfinale van de DFB Pokal. Werkself had het mede door liefst drie afgekeurde doelpunten lastig met VfB Stuttgart, maar werd diep in de tweede helft in het zadel geholpen door een blunder van doelman Fabian Bredlow en won uiteindelijk met 2-1.

De opvallendste speler in de eerste helft was zonder twijfel Havertz. De aanvoerder was in de twaalfde minuut al dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn afstandsschot net naast gaan. Zes minuten later was een grote kans opnieuw niet besteed aan Havertz. Ditmaal werd de sterspeler van Leverkusen bediend door Moussa Diaby, maar kon doelman Fabian Bredlow van Stuttgart redding brengen.

Na een klein half uur stichtte Stuttgart voor het eerst gevaar, toen Silas Wamangituka van een meter of vijftien de lat raakte. Op slag van rust dacht Lucas Alario aan de andere kant met een kopbal te gaan scoren, ware het niet dat Havertz het niet kon laten om de bal een laatste tikje te geven. De scheidsrechter kreeg vervolgens na enig beraad te horen van de VAR dat Havertz uit buitenspelpositie kwam en keurde het doelpunt af.

Nadat Stuttgart een dreigende dribbel van Nicolás González onbenut zag worden, lag de bal in de 53ste minuut opnieuw in het net van de uitploeg. Leverkusen dacht ditmaal te scoren via Alario, maar ook dit doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Tot overmaat van ramp voor Bosz werd óók de derde treffer van Leverkusen, tien minuten later via Havertz, ongedaan gemaakt vanwege die regel.

De wedstrijd ontbrandde pas echt in de 71ste minuut. Stuttgart-keeper Bredlow eiste een negatieve hoofdrol op door een hoekschop van Leverkusen op onbegrijpelijke wijze in het eigen doel te boksen: 1-0. Twaalf minuten later scoorde de ploeg van Bosz opnieuw en wederom zag Bredlow er niet goed uit. De goalie sloeg de bal na een schot van Karim Bellarabi recht in de voeten van Alario, die met een knappe boogbal het lege doel vond: 2-0. Stuttgart deed vijf minuten voor tijd nog wel wat terug via Wamangituka, die een voorzet op maat van González knap verlengde: 2-1.