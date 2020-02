Jack de Gier verscheurt wedstrijdformulier na ‘kansloze missie’ tegen Jong Ajax

Go Ahead Eagles ging maandagavond hard onderuit tegen Jong Ajax. De ploeg van trainer Jack de Gier verloor met 5-1 en daarmee kwam een einde aan een serie van 22 wedstrijden waarin de Deventenaren ongeslagen bleven. De coach van de ploeg uit Deventer wil niet te lang stil blijven staan bij de ruime verliespartij. “We zijn op een harde manier met de billetjes bloot gegaan.”

De thuisploeg had een zorgeloze avond en liep met speels gemak uit naar een ruime voorsprong. Mede door drie goals van Danilo Pereira won Jong Ajax met grote cijfers. “Een kansloze missie”, noemt De Gier het duel op De Toekomst na afloop in gesprek met FOX Sports. “Met name aan onze rechterkant was Jong Ajax frivool aan het voetballen. Ze kwamen constant vrij in situaties die we vooraf besproken hadden. We kregen er geen grip op, kwamen niet in het duel en waren te laat bij tweede ballen. Alles ging eigenlijk mis. Dan krijg je vijf kansen en twee penalty’s tegen binnen een kwartier. Dan staat het al snel 3-0 en weet je dat het een kansloze wedstrijd is.”

In de zomer van vorig jaar verloor Go Ahead Eagles voor het laatst. “Alle logische dingen die we de afgelopen periode goed hebben gedaan, waren ineens weg. Daar schrik je van”, aldus de trainer. “We waren 22 wedstrijden ongeslagen, gaven weinig kansen en doelpunten weg, voetbalden prima en leverden strijd. Daar was vandaag niets van te zien. Ik heb het wedstrijdformulier kapotgescheurd en in de prullenbak gegooid en tegen de jongens gezegd: Dit is de laatste keer dat ik naar Ajax – Go Ahead kijk. Wij moeten er vrijdag weer staan tegen FC Eindhoven.”

Met name in de eerste 45 minuten werd Go Ahead weggespeeld door de talenten van Mitchell van der Gaag. “Je moet even met de billen bloot. Het is vandaag een keiharde tik”, aldus De Gier. “Voor ons wel belangrijk om vooruit te kijken naar het duel met Eindhoven. Daarna hebben we een mooie bekerwedstrijd tegen FC Utrecht, maar dat neemt niet weg dat dit een pijnlijke avond is.”