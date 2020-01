ADO Den Haag doet weer zaken in Engeland en haalt spits binnen

ADO Den Haag heeft op de slotdag van de transfermarkt zaken gedaan. De nummer zeventien in de Eredivisie neemt Omar Bogle tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Cardiff City. De huurling zette na de medische check-up zijn handtekening onder de huurdeal in het Cars Jeans Stadion. ADO heeft in deze transferperiode in totaal zeven nieuwe spelers aangetrokken.

"Het voelt goed om hier te zijn", reageert Bogle op zijn tijdelijke komst naar ADO. "Ik heb geen moment getwijfeld om deze stap te maken. Het gevoel was vanaf het eerste moment goed. Natuurlijk heb ik de huidige stand in de Eredivisie gezien, maar ik ben ervan overtuigd dat ADO Den Haag de weg omhoog gaat inzetten. Daar hoop ik met doelpunten en assists een steentje aan te kunnen bijdragen."

Bogle kon bij Cardiff City, waar zijn contract deze zomer afloopt, niet rekenen op een vaste plaats. De aanwinst van ADO kwam bij the Bluebirds de afgelopen jaren tot 4 doelpunten en 1 assist in 24 wedstrijden. Tussendoor werd de kopsterke aanvaller verhuurd aan Peterborough United, Birmingham City en Portsmouth. ADO wist eerder deze maand al Tudor Baluta, Mick van Buren, Laurens De Bock, George Thomas, Sam Stubbs en Jordan Spence naar de club te halen.

ADO laat aan de andere kant een speler vertrekken. Volgens Omroep West wordt Milan van Ewijk voor de rest van het seizoen verhuurd aan SC Cambuur. De rechtsback verloor zijn basisplaats na de komst van trainer Alan Pardew naar Den Haag. De Engelse coach geeft voor de rechtsbackpositie de voorkeur aan Spence en Dion Malone.