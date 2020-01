Olympique Lyon triomfeert ondanks spectaculair doelpunt van Adam Ounas

Na een spectaculaire slotfase heeft Olympique Lyon zich donderdagavond ten koste van OGC Nice gekwalificeerd voor de kwartfinale van de Coupe de France. De bezoekers leidden een groot deel van de wedstrijd met 0-1 door een treffer van Moussa Dembélé, maar Adam Ounas leek vlak voor tijd een verlenging af te dwingen na een fantastische goal. Diep in de blessuretijd eiste Lyon alsnog een ticket op na een strafschop van Houssem Aouar.

Na een kwartier mocht Dembélé de bal in het strafschopgebied aannemen na een voorzet van Maxwel Cornet vanaf de linkerflank. Lyon, met Kenny Tete in de basis, hield die voorsprong vast tot aan het slot van de tweede helft. In minuut 89 leverde Dante een lange bal op Ounas, die het leer in één fraaie voetbeweging meenam langs verdediger Joachim Andersen. Vervolgens vuurde hij vanaf de rand van het strafschopgebied hard raak in de linkerhoek: 1-1.

Daarmee leek een verlenging aanstaande, maar een opvallende strafschop zorgde ervoor dat er toch een winnaar kwam. Dante probeerde een voorzet van Karl Toko-Ekambi aan de achterlijn af te stoppen, maar raakte de invaller van Lyon met zijn tackle. Het contact tussen beide spelers vond plaats achter de achterlijn en dus buiten het veld, maar de penalty bleef staan en werd benut door Aouar, die hoog in de rechterhoek mikte.

Kasper Dolberg had een basisplaats bij Nice, terwijl Lyon met meerdere ex-Eredivisionisten aantrad: behalve Tete en Andersen stond ook Bertrand Traoré negentig minuten op het veld. In de kwartfinale neemt Lyon het op woensdag 12 februari voor eigen publiek op tegen Olympique Marseille. Overigens krijgt Nice al snel de kans om sportieve revanche te nemen, want zondag treedt het in competitieverband opnieuw thuis aan tegen Lyon.