‘Barcelona wil Juventus dwarsbomen met deal van twintig miljoen’

Barcelona komt in de zoektocht naar een nieuwe aanvaller uit in Portugal, zo claimt Record donderdag. Volgens de Portugese krant aast de Catalaanse grootmacht momenteel op Francisco Trincão, een twintigjarige buitenspeler van SC Braga. Naar verluidt is een bedrag van twintig miljoen euro voldoende voor Barcelona om de Portugees over te nemen.

Barcelona is vanwege de lange afwezigheid van Luis Suárez op zoek naar een aanvallende impuls op de transfermarkt. Diverse namen zijn de revue al gepasseerd, onder wie Rodrigo Moreno, die niet lijkt te vertrekken bij Valencia deze transferperiode. Nu zou Barcelona zijn uitgekomen bij Trincão, die nog tot de zomer van 2023 vastligt in Portugal.

De huidige nummer twee van LaLiga ondervindt echter flinke concurrentie inzake de krabbel van de jongeling, zo klinkt het. Eerder meldde bijvoorbeeld La Gazzetta dello Sport al dat Juventus aast op de aanvaller, die ook als spits kan fungeren. Volgens de berichtgeving heeft sportief directeur Fabio Paratici reeds gesproken met zaakwaarnemer Jorge Mendes over een overstap.

Juventus zou echter bereid zijn om slechts vijftien miljoen te bieden, waardoor Barcelona mogelijk de Italiaanse grootmacht kan aftroeven met een beter bod. Naast Juventus en Barcelona werden eerder onder meer Atalanta en Wolverhampton Wanderers gelinkt aan Trincão. De jongeling heeft tot op heden dertig duels voor de hoofdmacht van Braga gespeeld, met drie goals en zes assists als resultaat.