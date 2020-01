Italiaanse pers rekent op transfer Rodríguez naar PSV en publiceert bedragen

De overstap van Ricardo Rodríguez naar PSV raakt volgens diverse Italiaanse media in een stroomversnelling. Woensdagavond maakt Calciomercato melding van een akkoord tussen PSV en AC Milan over een huurperiode tot het einde van het seizoen, tegen een huursom van een miljoen euro. Naar verluidt maakt een verplichte optie tot koop deel uit van het contract: aan het eind van het seizoen moet PSV vijf miljoen euro betalen om Rodríguez over te nemen.

Weinig staat witte rook nog in de weg, zo verzekert ook journalist Fabrizio Romano van Sky Italia. Het nieuws vormt een onverwachte wending in de transfersoap rond Rodríguez, daar de linksback aanvankelijk onhaalbaar leek voor PSV. Woensdagmiddag namen de kansen van de Eindhovenaren echter toe, nadat transfermarktexpert Gianluca Di Marzio berichtte dat zowel Fenerbahçe als Napoli was afgehaakt voor de international van Zwitserland.

Het leek vorige week nog een kwestie van tijd voordat Rodríguez een contract zou tekenen bij Fenerbahçe. De Turkse voetbalbond zou het transferverbod van de club tijdelijk hebben opgeheven. Om onduidelijke redenen is Fenerbahçe is er echter niet in geslaagd om de vleugelverdediger te strikken. Bovendien is Milan niet akkoord gegaan met het huurvoorstel van competitiegenoot Napoli, waardoor PSV in pole position verkeert.

De komst van Rodríguez, wiens contract in Milaan doorloopt tot medio 2021, zet mogelijk een streep door het aantrekken van Patrick van Aanholt. PSV is al enige tijd bezig met de invulling van de linksbackpositie en bracht deze week een tweede bod uit op de back van Crystal Palace, maar the Eagles mikken op een bedrag van tien miljoen euro. Het aantrekken van de 27-jarige Rodríguez vormt een goedkopere optie voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie.