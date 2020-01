Miedema hoopt via Keuken Kampioen Divisie spoor van zus Vivianne te volgen

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Lars Miedema, die net als zus Vivianne hoopt uit te groeien tot een doelpuntenmachine en nu zijn eerste stappen als prof zet bij FC Den Bosch.

Door Thijs Verhaar

Een diepe frons verschijnt op het voorhoofd van de negentienjarige spits. Is hij tevreden met zijn huidige situatie bij de club? In zijn eerste seizoen kwam hij reeds tot negen wedstrijden, waarvan acht als invaller. In de laatste vier competitieduels mocht hij telkens zijn opwachting maken, maar scoren deed hij nog niet. “Het is fijn dat ik dichter bij het eerste elftal zit, maar de invalbeurten zijn nog niet lang genoeg om echt te kunnen laten zien wat ik kan”, meent Miedema, die vaak een minuut of vijf voor tijd wordt gebracht als extra stormram bij het zwoegende FC Den Bosch. Na 23 wedstrijden staat de ploeg op een teleurstellende twaalfde plaats met slechts 29 punten. Opvallend genoeg speelden de Bosschenaren wel al elf keer gelijk. “Op die momenten zit ik me natuurlijk te verbijten op de reservebank. Als spits heb je toch constant het gevoel dat je een wedstrijd kunt beslissen als je maar de kans krijgt. Je wordt er naar mijn idee als team nooit minder van als je een moegestreden speler vervangt voor een verse kracht, dus hoop ik elke week op een kans”, vervolgt Miedema, die eind september eenmaal als basisspeler mocht starten tegen Jong AZ en toen in de rust werd gewisseld voor clubtopscorer Ruben Rodrigues. Vrijdag is die club andermaal de tegenstander en nu aast Miedema op revanche.

Miedema staat klaar voor zijn debuut in het profvoetbal, tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en MVV Maastricht (4-0).

De jonge spits werd afgelopen zomer opgepikt uit de jeugd van PEC Zwolle, waar hij sinds 2012 actief was. Daarvoor zette hij zijn eerste stappen op de voetbalvelden bij amateurclub VV de Weide en later bij SC Heerenveen. “Toen al stond ik vrijwel altijd in de aanval opgesteld. Alleen bij Heerenveen ben ik even getest als verdediger en bij PEC heel eventjes als middenvelder, maar bij mij draait het spelletje gewoon om het maken van goals”, aldus een glimlachende Miedema. “Mijn trainers riepen wel eens ‘Daar heb je Zlatan weer’ als ik van ver wist te scoren. Ik durf ervoor te gaan als ik een mogelijkheid zie en dat heeft hij natuurlijk als geen ander, dat onvoorspelbare. Toch kijk ik tegenwoordig liever naar Lewandowski. Hij is zo ontzettend doelgericht, echt een voorbeeld.” Zelf is Miedema vooral sterk in een-tegen-een-situaties en ook het snel vrij draaien en ineens schieten noemt hij een specialiteit van zichzelf, terwijl hij met zijn lengte ook goed kan koppen. “Op trainingen werkt hij dit seizoen samen met de assistent-trainers aan zijn balvastheid. “Ik help de ploeg als ik altijd aanspeelbaar ben en een bal vast kan houden. Dat wil ik dus in de puntjes beheersen.”

Met die zin verraadt de rustig en beleefd sprekende Miedema een stukje geldingsdrang die in de familie allerminst onbekend is. Zijn zus Vivianne is met haar 23 jaar al de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen en ook Lars wil het maximale eruit halen wat met zijn talent mogelijk is. Waar zijn plafond ligt, durft hij echter nog niet te voorspellen. “Ik werd heel laat in de zomerse transfermarkt opgepikt en heb de eerste wedstrijden gemist door een blessure. Daarnaast speel ik nu voor het eerst bij de profs, dus dat vraagt om een omschakeling. Wel voel ik dat ik inmiddels honderd procent fit ben en ik heb me snel aan kunnen passen aan het hogere tempo. Ik ben klaar voor de volle negentig minuten en wie weet hoe snel het dan kan gaan.” Miedema hoopt tegen Jong AZ zijn eerste goal te maken om vanuit daar een serie wedstrijden in de basis te mogen starten, al weet hij dat er meer kapers op de kust zijn. Zo heeft trainer Erik van der Ven sinds vorige week ook beschikking over Pedro Marques. Hij is op tijdelijke basis overgenomen van Sporting Portugal om de aanval verder te versterken. De Portugese topclub verhuurde hem in de eerste seizoenshelft aan FC Dordrecht met zes goals en acht assists tot gevolg.

Naar verwachting wordt Marques nu de eerste spits bij de Bosschenaren. Zo ging het in ieder geval tegen Helmond Sport (0-0), waar Miedema in de 89e minuut mocht invallen voor verdediger Jens van Son. Een kans op een glorieuze treffer kwam er niet voor de stormram, die weet dat collega-aanvallers Ryan Trotman en Jizz Hornkamp op de weg terug zijn van blessures. “De concurrentie is hevig op mijn positie, dus het is aan mij om te laten zien wat ik in mijn mars heb. Op de trainingen merk ik dat ik veel makkelijker meekom dan in de eerste maanden. Ik voel dat ik stappen maak en bij afwerkoefeningen gaan ze er makkelijk in, dus dat is wel goed voor het gevoel. Ik hoop dat ik het ook snel in een wedstrijd kan laten zien, want dan gaat het daarna wat meer vanzelf.” Hij zucht even en kijkt om zich heen in de kantine van Den Bosch. Aan alles is te zien dat het aan hem knaagt dat die eerste goal nog niet binnen is. “Ik doe mijn uiterste best en misschien is het nog wel wat te geforceerd als ik in een paar minuutjes moet proberen te laten zien wat ik waard ben”, aldus een schuldbewuste Miedema. “Gelukkig kan ik bij de beloften wel veel meespelen en daar mijn doelpuntjes meepikken. Nu nog bij het eerste.”

Dat moment heeft hij in zijn hoofd ongetwijfeld al honderden malen meegemaakt. De jongeling woont voor het eerst op zichzelf en heeft de stap van Overijssel naar Noord-Brabant goed doorstaan. “Natuurlijk is het wel even wennen om alles zelf te moeten regelen, maar ik red me prima. Ik kan goed koken en voor mezelf zorgen. Mijn zus Vivianne is ook vroeg uit huis gegaan, dus we zijn het als gezin wel gewend.” Zij speelde tot aan de jeugd van Heerenveen bij dezelfde clubs als Lars en werd vervolgens opgepikt door Bayern München, waar ze al snel uitgroeide tot een wereldster in het vrouwenvoetbal. Vorig seizoen nog werd ze uitgeroepen tot beste speelster in de Women’s Premier League, waar ze Arsenal naar de landstitel schoot. Haar broertje glimt van trots als het gesprek op zijn zus terecht komt. De twee zijn nog altijd hecht samen en zij adviseerde hem ook om voor Den Bosch te kiezen toen de club zich voor hem meldde. “We hebben een goede band en ik ben niet jaloers ofzo. Ik vind het alleen maar mooi dat ze als een van de beste speelsters ter wereld wordt gezien en zij is ook trots op mij. Laatst had ze een vrije dag, dus dan komt ze even snel langs in Nederland. Ik zou het mooi vinden als ik ook ooit voor een Europese topclub kan spelen. Arsenal vond ik al een supermooie club voordat zij erheen ging en Dortmund vind ik ook een geweldig om te zien. In de Eredivisie heeft Feyenoord natuurlijk mijn voorkeur.”

Toch vindt Miedema het ook absoluut geen straf als hij over pak hem beet vijf jaar nog steeds bij Den Bosch speelt. “Waarom niet? Ik ben hier uitstekend opgevangen en heb het goed naar mijn zin. Wel wil ik dan graag een vaste basisspeler zijn. Hier of bij een andere ploeg in het betaalde voetbal. Ik voetbal omdat ik het leuk vind, dus ik wil in ieder geval gewoon spelen.” Daarmee toont de jongeling zich een stuk bescheidener dan veel leeftijdsgenoten die koste wat kost door willen dringen tot de Eredivisie. Miedema koestert die droom ook wel, maar waakt voor te veel bravoure. Hij wil graag ‘gewoon Lars’ zijn bij Den Bosch en voorlopig bevalt hem dat prima. “Ik word niet steeds ‘broer van’ genoemd en kan hier lekker mijn ding doen. Ik wil me hier zo goed mogelijk ontwikkelen en probeer mezelf daarbij niet te veel druk op te leggen. Natuurlijk kan het snel gaan als ik een seizoen lang goed speel en veel scoor, maar ik zit nu nog niet in die positie”, besluit de aanvaller met contract tot medio 2021. “Dat is lastig voor me, maar ik blijf gewoon keihard werken en dan zien we wel hoe snel het allemaal gaat en hoe ver ik kom. We krijgen nu een reeks waarin we veel punten moeten kunnen pakken, dus ik hoop dat we een sprong kunnen maken en een ticket voor de play-offs bemachtigen.”

Naam: Lars Miedema

Geboortedatum: 6 maart 2000

Club: FC Den Bosch

Positie: spits

Sterke punten: één-tegen-één-situaties, onvoorspelbaarheid, koppen