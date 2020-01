Denzel Dumfries geeft fans van PSV groot gelijk met spreekkoren

De misère bij PSV duurt maar voort. Het team van Ernest Faber nam donderdagavond met een 2-0 nederlaag bij NAC Breda al in achtste finales afscheid van de TOTO KNVB Beker en zodoende lijkt het rampseizoen van de Eindhovenaren al compleet. PSV werd al in de groepsfase van de Europa League geëlimineerd en in de Eredivisie staat het als nummer vier bovendien een straatlengte achter op koploper Ajax.

Denzel Dumfries was na afloop keihard over zichzelf en zijn ploeg na de uitschakeling. “Het is een repeterend verhaal. We beginnen slap en laten hen daardoor in de wedstrijd komen”, vertelde de rechtsback in gesprek met FOX Sports. “Als ik het tegengif had, zou ik het gebruiken. We blijven wel vechten en moeten positief blijven, maar we moeten nu echt goed in de spiegel gaan kijken. Maar goed, dat heb ik ook al eerder gezegd.”

“We falen weer als collectief. De fans roepen 'schaam je kapot' en ze hebben groot gelijk, dit is PSV-onwaardig.” De vraag is nu waar PSV nog om gaat strijden. Ajax heeft liefst twaalf punten meer in de Eredivisie. “We moeten proberen zo hoog mogelijk te eindigen”, antwoordde Dumfries. “We moeten gewoon door. We mogen nooit opgeven en moeten proberen alles eruit te halen en zo hoog mogelijk te eindigen."

In Breda maakten Othman Boussaid en Ivan Ilic na rust de treffers. Tussendoor werd Timo Baumgartl met rood van het veld gestuurd na een overtreding op de doorgebroken Boussaid. Het is het tweede seizoen op rij dat PSV geen enkele prijs pakt.