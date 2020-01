Podolski keert terug in Turkije en kijkt al over loopbaan heen

Lukas Podolski vervolgt zijn loopbaan bij Antalyaspor, zo meldt de Turkse club donderdag via de officiële kanalen. Over de looptijd van het contract zijn geen mededelingen gedaan. De 34-jarige aanvaller was transfervrij na zijn vertrek bij het Japanse Vissel Kobe. Een terugkeer bij jeugdliefde 1. FC Köln leek ook een optie te zijn, maar Podolski keert toch terug in Turkije. De routinier speelde eerder tussen 2015 en 2017 voor Galatasaray.

De voormalig international van Duitsland, met 130 interlands achter zijn naam, was uiteindelijk tweeënhalf actief in de Japanse competitie. Eerder in zijn loopbaan kwam Podolski uit voor Bayern München, Arsenal en Internazionale. De kersverse aanwinst van Antalyaspor veroverde in 2014 met die Mannschaft de wereldtitel.

Podolski wil na zijn actieve loopbaan terugkeren bij 1. FC Köln, dat dinsdag naar buiten bracht dat er reeds is gesproken met de aanvaller en diens zaakwaarnemer Nassim Touihri over de invulling hiervan. "Het was een comfortabele en open discussie", liet Podolski na afloop van het gesprek weten op de website van de Duitse club. "Ik kijk ernaar uit om Köln in de toekomst te ondersteunen. Het blijft mijn thuis en mijn club." Voorzitter Werner Wolf liet eveneens een optimistisch geluid horen. "De dialoog zal worden voortgezet en daar zijn we ontzettend blij mee."