Mike Verweij sluit deur voor bij Ajax aangeboden Quintero niet volledig

Ajax ziet voorlopig geen brood in de komst van Juan Fernando Quintero, zo laat Mike Verweij van De Telegraaf dinsdagavond weten via Twitter. Journalist Victoria Najda van het Argentijnse medium Radio Del Plata wist maandag te melden dat de Amsterdamse club een bod van vijftien miljoen euro had neergelegd bij River Plate voor de aanvallende middenvelder, maar een transfer lijkt voorlopig ver weg.

Verweij bevestigt dinsdagavond dat Quintero inderdaad is aangeboden bij Ajax. De Amsterdamse club ziet echter '(gezien de prijs nog) geen brood' in de komst van de 27-jarige Colombiaan, zo laat de Ajax-watcher van De Telegraaf weten. Mogelijk ziet Ajax de komst van Quintero wel zitten bij een lagere vraagprijs. Quintero is vanwege een ontsnappingsclausule in zijn contract naar verluidt voor 22 miljoen euro op te pikken bij River Plate, maar het is niet aannemelijk dat Ajax voor dat bedrag zaken zal willen doen met de Argentijnse grootmacht.

Quintero heeft immers geen succesvol 2019 achter de rug, want de creatieveling viel van de ene blessure in de andere. Hij was onder meer een halfjaar uit de roulatie vanwege een zware kruisbandblessure. De 22-voudig international van Colombia is sinds enkele weken helemaal hersteld van een kwetsuur aan het dijbeen en maakt mogelijk nog deze maand een transfer.

Quintero, die met Colombia deelnam aan de WK's van 2014 en 2018, speelde eerder in verschillende competities in Europa. Als huurling diende de middenvelder Pescara, terwijl later nog avonturen volgden bij FC Porto en Stade Rennes. Sinds 2018 heet zijn werkgever River Plate, dat hem tot dusver in 53 wedstrijden gebruikte. In die reeks kwam Quintero tot negen doelpunten en zes assists.