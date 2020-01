‘Gewilde Dani Olmo zet zinnen op overstap naar Bundesliga’

Dani Olmo is uitgegroeid tot een van de meest besproken talenten op de Europese velden en de kans dat de spelmaker volgend seizoen nog steeds voor Dinamo Zagreb speelt lijkt bijzonder klein. Onder meer Barcelona, AC Milan en Ajax werden in de afgelopen maanden genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor de Spanjaard en Olmo lijkt nu zelf de knoop doorgehakt hebben.

Het Kroatische Sportske Novosti meldt dinsdag dat de enkelvoudig international namens La Furia Roja zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar RB Leipzig. De middenvelder ziet in de huidige koploper van de Bundesliga de ideale ploeg om de volgende stap te zetten, aangezien hij daar samen kan werken met trainer Julian Nagelsmann en in een jong team terechtkomt dat bij zijn speelstijl past.

Leipzig zou Dinamo in eerste instantie een bedrag van zestien miljoen euro hebben geboden. Deze som kan de komende jaren door middel van bonussen, die te maken hebben met kwalificatie voor de Champions League en het aantal wedstrijden dat Olmo voor de club speelt, en een doorverkooppercentage van tien procent echter nog fors oplopen. Het totale bedrag zou op deze manier de transfersom van dertig à veertig miljoen euro kunnen benaderen die de Kroaten op dit moment in gedachten hebben.

Naast Leipzig heeft ook Milan een bod uitgebracht op Olmo, terwijl Wolverhampton Wanderers op de achtergrond eveneens nog hoopt op de komst van het talent. De Engelsen zouden bereid zijn om meteen 25 miljoen over te maken, plus een doorverkooppercentage van twintig procent. Mundo Deportivo weet dinsdag toe te voegen dat Barcelona zijn voormalige jeugdspeler heeft gevraagd om tot de zomer te wachten voordat hij een beslissing neemt over zijn toekomst, aangezien de prioriteit in het Camp Nou op dit moment ligt bij de zoektocht naar een nieuwe spits.