Feyenoord kan naam van lijstje met mogelijke nieuwe spitsen doorstrepen

Feyenoord heeft naast Aleksandr Kokorin gegrepen. PFC Sochi maakt via de officiële kanalen bekend dat de 28-jarige spits tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Zenit Sint-Petersburg. Trainer Dick Advocaat, die Kokorin liet debuteren in de nationale ploeg van Rusland, liet eerder weten dat hij hem dolgraag aan zijn selectie wilde toevoegen.

Feyenoord zoekt in de winterse transferperiode naar een stand-in voor Nicolai Jörgensen. Kokorin is een van de spitsen die gelinkt werd aan de Rotterdammers. Advocaat schatte de kans al klein dat de 48-voudig Russisch international op huurbasis naar Feyenoord zou komen. “Dat geloof ik niet. Het is een heel grote jongen, qua voetbal en qua salaris. Bij Zenit komt hij niet aan de bak, en daar kennen ze mij, misschien dat ze denken: laat hem maar vijf maanden bij Advocaat lopen.”

Kokorin reisde vorige week met Zenit mee naar het trainingskamp in Qatar. Het leek erop dat de spits mogelijk een kans zou krijgen bij de Russische topclub in de tweede seizoenshelft, maar men heeft toch besloten om hem tijdelijk te laten vertrekken. Kokorin speelde al anderhalf jaar geen wedstrijd, doordat hij tussen oktober 2018 en september 2019 in de gevangenis zat na een vechtpartij in een café. Het is de vraag hoe de toekomst van Kokorin bij Zenit eruit ziet, daar zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt. PFC Sochi is momenteel de hekkensluiter van de Russische Premjer-Liga.

Door het wegvallen van Kokorin kan Feyenoord opnieuw een naam van het lijstje wegstrepen. Eerder viel ook John Guidetti al af, daar hij Alavés verruilde voor Hannover 96. Robert Bozenik wordt het meest concreet genoemd bij Feyenoord, maar de eisen van MSK Zilina lijken momenteel te gortig. De Slowaakse club verlangt naar verluidt vier tot vijf miljoen euro, terwijl CSKA Moskou zelfs bereid zou zijn om zes miljoen neer te tellen. Verder werd eerder Amadou Ciss van Fortuna Sittard in verband gebracht met Feyenoord.