Mbappé weigert vraag te beantwoorden: ‘Dat zou niet goed zijn voor PSG’

Kylian Mbappé werd de voorbije tijd geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Paris Saint-Germain. De 21-jarige aanvaller van les Parisiens zou begeerd worden door Real Madrid. Mbappé weigert zich voorlopig uit te spreken over de vermeende belangstelling vanuit de Spaanse hoofdstad, omdat dat naar eigen zeggen nadelig zou zijn voor zijn huidige werkgever.

“Iedereen praat erover, dat was al hetzelfde toen ik jong was. Maar ik ben een speler en weet dat dit niet het moment is. We zitten in januari, een tijd in het seizoen waarin er veel wordt uitgegeven. Stel je voor dat ik antwoord geef op deze vraag en iets zeg. Iedereen gaat er over praten en dat is niet goed voor PSG. Ik speel nu voor PSG en focus me voor honderd procent op de club”, zo tekent de BBC op uit de mond van Mbappé. Zijn contract in Parijs loopt voorlopig nog tot medio 2022.

“Ik wil de club helpen om dit seizoen te groeien, om veel prijzen te winnen en het is daarom niet goed om over mijn toekomst te praten. De club heeft me geholpen, dus ik denk ook aan de belangen van PSG”, vervolgt de jonge aanvaller. “Ik kwam hier toen ik achttien was. Op dat moment was ik een talent, maar nog geen superster. Nu ben ik een superster, dat is te danken aan PSG en het Franse nationale team. Ik moet rustig blijven en me focussen op PSG. Daarna, aan het einde van het seizoen, zien we wel weer verder.”

“Het zou geweldig om met de Champions League, het EK en de Olympische Spelen een treble te winnen, het klinkt niet slecht. Het lijkt misschien onbereikbaar, maar ik ga er alles aan doen om deze droom te vervullen. Het zou me heel trots maken om de eerste Europese prijs met PSG te kunnen winnen”, stelt Mbappé. Ook Liverpool is nog in de race om dit seizoen de Champions League te winnen en die ploeg maakt momenteel veel indruk op de Franse aanvaller.

“Het is buitengewoon wat ze op dit moment doen. Ze zijn als een machine: ze hebben een ritme gevonden. Ze hebben geen enkele competitiewedstrijd verloren. Als je het ziet, lijkt het makkelijk. Maar dat is niet het geval. Die jongens zijn zo gefocust. Ze spelen om de drie dagen en blijven telkens maar winnen”, zegt Mbappé over de titelverdediger in de Champions League. “Het probleem is dat iedereen naar Liverpool kijkt met de gedachte: wat kunnen we tegen hen doen? Ze moeten telkens laten zien dat ze sterk zijn, al hebben ze een goed team en een goede manager.”