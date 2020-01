Horrorscenario komt uit voor Jetro Willems met zeer lange absentie

Jetro Willems is zes tot negen maanden uitgeschakeld, zo melden het Eindhovens Dagblad, De Telegraaf en Voetbal International maandagochtend. Inmiddels heeft manager Steve Bruce dit nieuws bevestigd. De verdediger van Newcastle United heeft zijn voorste kruisband afgescheurd en zal dit seizoen niet meer in actie komen. Ook zal de verdediger niet van de partij zijn op het EK.

'Een kruisband van Willems is afgescheurd en daardoor eindigt zijn huurperiode bij Newcastle United, die tot nu toe heel positief verliep, dramatisch. Hij ligt er normaal gesproken negen maanden uit', aldus het Eindhovens Dagblad. 'Willems ziet een eventuele EK-selectie in rook opgaan en moet nu met zijn eigenlijke werkgever Eintracht Frankfurt in de zomer een nieuwe oplossing zien te vinden voor de toekomst.'

Willems werd zaterdag per brancard afgevoerd tijdens de wedstrijd tegen Chelsea (1-0 zege). Bruce vreesde dit weekend al voor een lange absentie en nu is duidelijk dat de Nederlander inderdaad lang buitenspel staat. "We vrezen dat het zijn kruisband is. We hebben pech. Het is een grote klap voor ons", zei Bruce eerder in gesprek met Sky Sports over de blessure van de back.

Het is niet de eerste ernstige knieblessure voor Willems. Zo stond hij de gehele eerste seizoenshelft van 2015/16 aan de kant door een kwetsuur aan de knie, toen nog als speler van PSV. Eerder in zijn loopbaan, in het najaar van 2013, hield een knieblessure hem iets minder dan een maand aan de kant. De laatste blessure van Willems dateert van april 2017, toen hij last had van zijn hamstring en één duel miste.