Willem II weigert aan CL te denken: ‘Komt nog helemaal niet in ons op’

Willem II versloeg dit seizoen al Ajax en PSV en zaterdagavond moest AZ er ook aan geloven. Na de 1-3 zege in Alkmaar kreeg de ploeg uit Tilburg de nodige complimenten van AZ-trainer Arne Slot. Adrie Koster kon alleen maar instemmend knikken bij het horen van de complimenten. Of hij zelf nog verrast was, luidde de vraag.

“We weten wat de ploeg kan, dat hebben we natuurlijk laten zien in de eerste seizoenshelft”, begon Koster. “Maar het is heel prettig dat je dat een vervolg kan geven. Dat moet je altijd nog maar afwachten, want het ligt een poosje stil. Nou, we hebben de bevestiging gekregen dat we goed bezig zijn.”

Koster geniet van de hoogtijdagen. “Dit is een hele prettige periode, die maak je niet zoveel mee. Tenminste ik niet.” Of ze in Tilburg al over de Champions League spreken? “Dat komt nog helemaal niet in ons op. We proberen dit vast te houden. Het is mooi dat je een bevestiging krijgt van wat je in de eerste seizoenshelft hebt laten zien.”

“Waar stopt dit? Je hoopt natuurlijk dat het niet stopt. Wij zullen ook onze mindere momenten krijgen, maar voorlopig gaan we goed door”, zei Koster voor de camera van FOX Sports. Willem II verloor op 3 november voor het laatst in de Eredivisie: een 2-0 nederlaag tegen FC Groningen). Sindsdien werd er twee keer gelijkgespeeld en vier keer gewonnen en is de achterstand op nummer twee AZ tot vijf punten geslonken.