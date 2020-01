Noa Lang bevestigt vertrek: ‘Minder uitzicht bij Ajax, Babel is erbij gekomen’

Hoewel er nog geen witte rook is van beide clubs, bevestigt Noa Lang dat hij Ajax tijdelijk inruilt voor FC Twente. De twintigjarige aanvaller wordt na Giovanni Troupée de tweede winterse versterking van de club uit Enschede. In gesprek met De Telegraaf vertelt Lang dat hij samen met Ajax tot de conclusie kwam dat hij met het oog op zijn ontwikkeling minuten moet maken in de Eredivisie en dat een transfer naar Twente daarom de juiste keuze is.

"Bij Ajax was dat uitzicht minder, omdat een paar jongens terug zijn gekomen van blessures en Ryan Babel erbij is gekomen", legt Lang uit. "Daardoor ben ik achteruit gegaan in de pikorde. En ik ben op een leeftijd dat ik elke week op niveau moet spelen. Ajax vindt dat ook. Ze weten dat ik er klaar voor ben." De jeugdexponent kwam aan het einde van de eerste seizoenshelft regelmatig aan spelen toe doordat Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad geblesseerd raakten. Promes is inmiddels weer fit, terwijl Neres op de weg terug is en Babel de gelederen inderdaad komt versterken.

Lang, die begin vorige maand nog een hattrick maakte in de uitwedstrijd tegen zijn nieuwe club (2-5), heeft concrete doelen voor zichzelf gesteld. "Mijn verbeterpunten zijn hetzelfde als bij Ajax. Ik moet betrouwbaarder worden in de omschakeling en mezelf op elk gebied verbeteren om een completere voetballer te worden", zegt hij zelfkritisch. "Het moet niet zo zijn dat ik alleen een leuke voetballer ben in balbezit. Ook zonder de bal moet ik mijn werk verrichten. Mijn doel is om completer terug te keren bij Ajax. Ik weet zeker dat ik daar ga slagen."

De jongeling heeft een contract tot medio 2021 bij Ajax, met een optie voor een extra seizoen. Hij werd eveneens in verband gebracht met sc Heerenveen, maar kiest dus voor Twente. Dat vond Lang altijd al een mooie club, zegt hij. "Een groot, mooi stadion, fanatiek publiek. Het gesprek met Twente voelde gelijk goed. Ik ging met een heel goed gevoel naar huis. Dat ik laatst een hattrick heb gemaakt tegen Twente heeft geen rol gespeeld. Ik hoop wel dat ik in De Grolsch Veste nog veel goals kan maken in het goede shirt.”