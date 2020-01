SC Heerenveen neemt afscheid van miskoop van ruim anderhalf miljoen

SC Heerenveen neemt per direct afscheid van Nemanja Mihajlovic. De Friezen maken vrijdagavond via de officiële kanalen melding van het vertrek van de Serviër naar het Poolse Arka Gdynia. De aanvaller heeft zich tot medio 2021, met een optie voor nog een jaar, aan zijn nieuwe werkgever verbonden.

Heerenveen nam Mihajlovic in de zomer van 2017 voor 1,7 miljoen euro over van Partizan Belgrado en de nu 23-jarige linksbuiten is daarmee de duurste aankoop van technisch manager Gerry Hamstra. Een groot succes werd zijn dienstverband in het Abe Lenstra Stadion niet en in totaal 29 officiële wedstrijden zou hij slechts 3 keer scoren.

Dit seizoen kwam Mihajlovic nog helemaal niet in actie namens de hoofdmacht van Heerenveen, dat eigenlijk afgelopen zomer al afscheid had willen nemen van de grootverdiener. “We hebben tegen Nemanja gezegd dat er op dit moment geen perspectief voor hem is”, liet Hamstra destijds optekenen via de clubkanalen.

Met zijn vertrek naar Arka Gdynia komt er nu alsnog een einde aan zijn dienstverband in Nederland en Mihajlovic zal zijn tot 2021 doorlopende contract in Friesland dus niet uitdienen. De buitenspeler wordt in Polen ploeggenoot van Marko Vejinovic en Fabian Serrarens, die allebei een verleden hebben in de Eredivisie.