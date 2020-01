‘PSV schakelt tandje bij in felle transferstrijd met Fenerbahçe'

PSV geeft niet op in de strijd met Ricardo Rodríguez, zo weet het Eindhovens Dagblad vrijdagmiddag te melden. De Eindhovense club zet in op een huurdeal van een halfjaar voor de verdediger van AC Milan, die in het San Siro al enige tijd geen basisplaats meer heeft. Bij PSV is er goede hoop dat Rodríguez nog deze transferperiode aansluit bij het elftal van interim-trainer Ernest Faber.

Het riante salaris van de Zwitserse linksback kan echter een struikelblok vormen voor PSV, zo benadrukt clubwatcher Rik Elfrink van bovengenoemde regionale krant. Alle betrokken partijen proberen een oplossing te vinden hiervoor. Milan zou naar verluidt een huursom van een miljoen euro verlangen, waarna Rodríguez, wiens contract in Italië nog anderhalf jaar doorloopt, voor zes miljoen euro definitief zou kunnen vertrekken.

Transferprofiel - Ricardo Rodriguez

Fenerbahçe leek eerder deze week nog de beste papieren te hebben voor Rodríguez, daar zijn zaakwaarnemer zich woensdag meldde op het hoofdkantoor van Milan om een transfer te bespreken. Een dag later kwam er via het Eindhovens Dagblad naar buiten dat de transfersaga nog lang niet ten einde is. "Wordt het PSV of Fenerbahce voor linksback Ricardo Rodríguez? In Italië weet men zeker dat Fener de sprint-a-deux wint. Noch vanuit PSV, noch vanuit de omgeving van Rodríguez klinkt dat PSV honderd procent kansloos is. De speler zou zijn definitieve keuze nog moeten maken." Rodríguez werd naast PSV en Fenerbahce in de Franse media gelinkt aan Olympique Lyon.

Voetbal International wist weer te melden dat Fenerbahçe afscheid heeft genomen van technisch directeur Damien Comolli, waardoor er onzekerheid bestaat rondom het aantrekken van Rodríguez. De vleugelverdediger wil graag op korte termijn van club wisselen, om zo zijn plaats in de Zwitserse EK-selectie veilig te stellen. Bij Milan verloor Rodríguez eerder dit seizoen zijn plaats aan Theo Hernández.