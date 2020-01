‘Groot talent’ tekent in de Eredivisie: ‘Ik heb veel goeds gehoord over de fans’

ADO Den Haag heeft zich per direct versterkt met Tudor Baluta, zo meldt de Eredivisionist vrijdagochtend via de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder uit Roemenië, die reeds zeven interlands achter zijn naam heeft staan, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Premier League-club Brighton & Hove Albion.

"Ik ben blij dat ik deze stap kan maken", reageert Baluta op de site van ADO. "Ik ben er klaar voor om alles te geven voor ADO Den Haag, zodat de club in de Eredivisie kan blijven spelen. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega's en kan niet wachten om de fans te laten zien wat ik in huis heb. Ik heb veel goede dingen gehoord over de supporters."

De Roemeen is de vijfde winterversterking van ADO. Eerder werden al Sam Stubbs, Laurens de Bock, George Thomas en Mick van Buren verwelkomd. De komst van Baluta werd door Voetbal International omschreven als een 'bijzondere transfer' en 'een stunt'. Mogelijk speelt de nieuwe pupil van Alan Pardew zondag al mee als ADO het opneemt tegen concurrent RKC Waalwijk.

Bij Viitorul Constanta vierde Baluta op zeventienjarige leeftijd zijn profdebuut. De middenvelder ontwikkelde zich snel bij Viitorul en maakte daardoor na ruim drie seizoenen een transfer naar Brighton, dat hem eerst nog een halfjaar verhuurde aan de Roemeense club. Bij Brighton speelde Baluta voor de Onder-23, maar maakte hij ook zijn debuut voor het eerste elftal in de EFL Cup.