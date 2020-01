‘Fakenews’ De Telegraaf over Eredivisie-transfer: ‘Bronnen erg slecht’

Mike te Wierik ruilt FC Groningen volgens De Telegraaf aankomende zomer in voor FC Twente. De centrumverdediger zou op korte termijn een tweejarig contract tekenen in de Grolsch Veste. Te Wierik kreeg donderdag een stroom aan berichten binnen aangaande zijn overstap richting Twente, maar volgens de mandekker is een verhuizing richting Enschede niet aanstaande.

"De club heeft alleen geïnformeerd naar me bij mijn zaakwaarnemer, verder is er niks", benadrukt de verbaasde Te Wierik in een reactie aan TC/Tubantia. "Ik zou niet weten waar het vandaan komt, maar de bronnen van die berichten zijn erg slecht." De 27-jarige verdediger beschikt over een aflopende verbintenis in Groningen, waardoor Twente hem na dit seizoen transfervrij kan overnemen. Op de burelen van laatstgenoemde club wordt de vermeende overgang van Te Wierik echter omschreven als ‘fakenews’.

Pikant detail is dat Te Wierik zaterdagavond met Groningen tegenover Twente staat. "Ik wil gewoon voetballen nu, ik ben wel klaar met al dat gezeur", laat de centrale verdediger aan duidelijkheid niets te wensen over. Te Wierik heeft volgens TC/Tubantia meer opties, onder meer in het buitenland. Het is ook goed mogelijk dat de ex-speler van Heracles Almelo een nieuw contract tekent in Groningen.

De Telegraaf wist donderdag te melden dat er een tweejarig contract klaarligt voor Te Wierik bij Twente, met de optie op een derde jaar bij de middenmoter. Hij zou Groningen al hebben medegedeeld dat er een einde komt aan de samenwerking, maar een definitief akkoord met Twente laat dus nog even op zich wachten. Te Wierik is bezig aan zijn derde seizoen bij de Trots van het Noorden.