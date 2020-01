Mikel Arteta aast op deal met Manchester City

Manchester City laat Sergio Agüero zelf beslissen over zijn toekomst. Als opvolgers van de spits, die nog vastligt tot medio volgend jaar, zijn onder meer Harry Kane en Lautaro Martínez in beeld. (Daily Mail)

Watford heeft Ignacio Pussetto zo goed als binnen. De Argentijnse vleugelspits komt over van Udinese en wordt dinsdag in Engeland verwacht voor de medische keuring. (Sky Sports)