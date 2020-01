‘Lyon wil toeslaan en onderhandelt: PSV verlangt tien miljoen euro’

Cody Gakpo staat in de belangstelling van verschillende clubs, zo verzekert Foot Mercato. Het Franse medium meldt dat naast Stade Rennes en Olympique Lyon ook Newcastle United de aanvaller van PSV in het vizier heeft. Naar verluidt zouden er al onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen diverse partijen.

Lyon is momenteel bezig om Karl Toko Ekambi over te nemen van Villarreal, maar de Franse club voldoet vooralsnog niet aan de vraagprijs van de aanvaller. Volgens de berichtgeving heeft Lyon 12 miljoen euro geboden, terwijl de Spaanse club 20 tot 25 miljoen euro verlangt. Naast Toko Ekambi denkt Lyon volgens Foot Mercato ook aan Gakpo.

De aanvaller is echter gewild, want ook Stade Rennes en Newcastle United worden aan het talent gelinkt. Lyon zou al gesprekken hebben gevoerd om Gakpo te kunnen losweken bij PSV, dat naar verluidt tien miljoen euro zou eisen. Jean-Michel Aulas, voorzitter van Lyon, liet onlangs weten dat het goed mogelijk is dat de club deze transferperiode zich gaat roeren op de markt.

Gakpo ondertekende in september nog een contract tot medio 2023 bij de Eindhovenaren. De twintigjarige aanvaller komt uit de jeugdopleiding van PSV en heeft tot op heden 51 wedstrijden in de hoofdmacht gespeeld, met 7 goals en 14 assists als resultaat. Zondag hervat Gakpo met PSV de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.