Blessure Merih Demiral kan transferstrategie Juventus beïnvloeden

Merih Demiral moest zich zondagavond in de topper tegen AS Roma al na negentien minuten laten vervangen en het is nog niet duidelijk of de Turkse verdediger voor een langere periode aan de kant zal staan. Een uur na afloop van de wedstrijd is in de Italiaanse pers al wel te lezen dat zijn blessure van invloed kan zijn op de manier waarop Juventus zich de komende twee weken opstelt op de transfermarkt.

Demiral startte tegen i Giallorossi weer in de basis ten faveure van Matthijs de Ligt en nam na drie minuten spelen met zijn eerste doelpunt in dienst van Juventus zelfs de openingstreffer voor zijn rekening. Zijn wedstrijd was echter van korte duur, aangezien hij na een luchtduel verkeerd terechtkwam en daarna meteen naar zijn knie greep.

De stopper wilde vervolgens wel doorspelen, maar werd door trainer Maurizio Sarri toch vervangen door De Ligt. Sky Italia spreekt zondagavond laat van een verrekking van de kniebanden en nader onderzoek op maandag zal moeten uitwijzen in welke mate de banden van het gewricht beschadigd zijn. Op beelden is daarnaast te zien hoe Demiral zich op krukken voortbeweegt in de catacomben van het Stadio Olimpico.

In Italië wordt er inmiddels gespeculeerd dat een blessure van Demiral zou kunnen betekenen dat Daniele Rugani deze winter in Turijn moet blijven. De Italiaan was dit seizoen vierde keus centraal achterin achter Leonardo Bonucci, Demiral en De Ligt en Giorgio Chiellini wordt in de komende maanden ook terugverwacht. Als Demiral echter geruime tijd aan de kant zal staan, is de kans aanwezig dat Juventus Rugani, die wordt genoemd bij onder meer Arsenal en Leicester City, aan boord zal houden.